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polisia.kz Сегодня, 18:01
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Сегодня, 18:01
250
Фото: polisia.kz

Бомба в школе Павлодара: полиция проводит проверку

Полиция начала проверку по сообщению о заложенной бомбе в школе Павлодара, передаёт BaigeNews.kz.

7 апреля на электронный адрес школы №34 поступило сообщение о том, что в здании нааходится взрывное устройство.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Из здания эвакуировали людей и провели его проверку: запрещённых веществ и взрывных устройств не обнаружили. 

Департамент полиции Павлодарской области предупреждает об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Санкция статьи 273 УК РК предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

 

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Сегодня, 18:01
250
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