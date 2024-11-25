Болты украли с железнодорожных путей в Карагандинской области

Неизвестные похитили болты скрепления пути на перегоне Көкпекті – Нұра в Карагандинской области. Возникла угроза безопасности движения поездов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТЖ.

Пропажу болтов скрепления с внутренней стороны рельс на участке протяжённостью 500 метров обнаружили железнодорожники.

"Из-за похищения 131 скрепления возникла угроза безопасности движения поездов, что могло привести к крушению вагонов", - отметили в компании.

Железнодорожники уведомили о произошедшем сотрудников Линейного отделения внутренних дел. Для предотвращения возможных последствий и обеспечения безопасности движения на участке ввели временное ограничение скорости поездов.

Аналогичный случай произошёл 3 ноября на перегоне Отар – Чильбастау, где неизвестные похитили 2 745 единиц материалов верхнего

строения пути (скрепления SKL-14, шурупы, углонаправляющие, упругие клеммы).



