"Большую языковую тюркскую модель" предложил разработать Токаев с помощью ИИ

В своем выступлении на неформальном саммите Организации тюркских государств Касым-Жомарт Токаев назвал ещё одно важное направление для экономики стран ОТГ — развитие коммуникаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"В настоящее время ведутся работы по прокладке волоконно-оптического кабеля по дну Каспийского моря. Этот проект позволит повысить эффективность нашего взаимодействия и создать условия для социально-экономического роста региона. Большое будущее имеют такие передовые технологии, как искусственный интеллект и спутниковые системы. Мы уделяем повышенное внимание подготовке кадров в области искусственного интеллекта. В этой связи на базе платформ ведущих мировых компаний мы планируем создать сеть специальных школ. Мы создали технопарк Astana Hub, который занимается IT-стартапами в Центральной Азии. Призываю вас использовать потенциал этого хаба", – заявил Глава государства.

Президент подчеркнул, что для наших стран особенно важен вопрос сохранения самобытной цивилизации и национальных языков. Он предложил с помощью искусственного интеллекта разработать "Большую языковую тюркскую модель".

По словам Касым-Жомарта Токаева, большое значение имеет управление изменением климата.