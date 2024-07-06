"Большую языковую тюркскую модель" предложил разработать Токаев с помощью ИИ
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В своем выступлении на неформальном саммите Организации тюркских государств Касым-Жомарт Токаев назвал ещё одно важное направление для экономики стран ОТГ — развитие коммуникаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"В настоящее время ведутся работы по прокладке волоконно-оптического кабеля по дну Каспийского моря. Этот проект позволит повысить эффективность нашего взаимодействия и создать условия для социально-экономического роста региона. Большое будущее имеют такие передовые технологии, как искусственный интеллект и спутниковые системы. Мы уделяем повышенное внимание подготовке кадров в области искусственного интеллекта. В этой связи на базе платформ ведущих мировых компаний мы планируем создать сеть специальных школ. Мы создали технопарк Astana Hub, который занимается IT-стартапами в Центральной Азии. Призываю вас использовать потенциал этого хаба", – заявил Глава государства.
Президент подчеркнул, что для наших стран особенно важен вопрос сохранения самобытной цивилизации и национальных языков. Он предложил с помощью искусственного интеллекта разработать "Большую языковую тюркскую модель".
По словам Касым-Жомарта Токаева, большое значение имеет управление изменением климата.
"По словам экспертов, существует 80-процентная вероятность того, что повышение средней температуры в мире достигнет 1,5 градуса по Цельсию. Климатическая ситуация осложняется. Аномальная жара, лесные пожары, засухи и наводнения, происходящие в разных уголках мира, наглядно подтверждают эту тенденцию. Мы готовы укрепить сотрудничество с тюркским миром по вопросам климата. В этом году мы планируем принять активное участие в работе климатической конференции СОР29, которая пройдет в Азербайджане. Казахстан ответственно относится к обязательствам по изменению климата. В 2026 году мы проведем Региональный климатический саммит под эгидой ООН. Уверен, наши тюркские братья примут активное участие в его работе", – отметил Глава государства.
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