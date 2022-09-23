Большое количество школ работают без спортзалов - Аймагамбетов

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Министр просвещения Асхат Аймагамбетов признал, что в Казахстане много школ, не имеющих спортзалов, передаёт BaigeNews.kz.

"У нас, к сожалению, есть большое число школ, где нет спортзалов или они не соответствуют требованиям. И есть проблемы с инвентарём и другими условиями. Эти проблемы будут решаться, в том числе, через строительство новых школ. А в этих школах будем решать через предоставление дополнительных площадей. Конкретный срок не скажу, но в течение следующих трёх лет сможем решить проблему", - сказал Асхат Аймагамбетов на пресс-конференции в СЦК.

Он добавил, что много школ, имеющих нетиповые здания, не соответствующих стандарту. По мнению министра, проблему решит нацпроект "Комфортная школа".

"Одного спортзала недостаточно, не говоря уже о раздевалках. Эта проблема будет решаться параллельно с решением проблем с трёхсменными и аварийными школами и в целом по дефициту ученических мест", - сказал министр.

При этом проводить физкультуру онлайн по программе не предусмотрено.