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alterlit.ru Вчера, 17:40
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Фото: alterlit.ru

Большое количество школ работают без спортзалов - Аймагамбетов

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов признал, что в Казахстане много школ, не имеющих спортзалов, передаёт BaigeNews.kz.

"У нас, к сожалению, есть большое число школ, где нет спортзалов или они не соответствуют требованиям. И есть проблемы с инвентарём и другими условиями. Эти проблемы будут решаться, в том числе, через строительство новых школ. А в этих школах будем решать через предоставление дополнительных площадей. Конкретный срок не скажу, но в течение следующих трёх лет сможем решить проблему", - сказал Асхат Аймагамбетов на пресс-конференции в СЦК.

Он добавил, что много школ, имеющих нетиповые здания, не соответствующих стандарту. По мнению министра, проблему решит нацпроект "Комфортная школа".

"Одного спортзала недостаточно, не говоря уже о раздевалках. Эта проблема будет решаться параллельно с решением проблем с трёхсменными и аварийными школами и в целом по дефициту ученических мест", - сказал министр.

При этом проводить физкультуру онлайн по программе не предусмотрено.

"Она должна проводиться в традиционном офлайн-формате. Если есть такие факты, проведём профилактичекую работу с коллегами, чтобы такое никому в голову не приходило", - сказал Асхат Аймагамбетов.

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#школы #школьное образование #дефицит
Жадра Жулмухаметова Журналист
Вчера, 17:40
300
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