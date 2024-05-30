Большинство подростковых преступлений совершается из-за недосмотра родителей – МВД РК

В полиции утверждают, что преступления подростками в основном совершаются в результате ненадлежащего контроля и внимания со стороны родителей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров сообщил, что за последние пять лет в стране происходит стабильное снижение количества преступлений, совершённых несовершеннолетними. Это стало возможным благодаря принимаемым мерам.

"За 30 лет независимости в Казахстане сформирована национальная система профилактики правонарушений. В 2024 году был принят закон о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и детской безнадзорности и беспризорности. С 2016 года ежегодно ужесточается уголовная ответственность за любые виды насилия в отношении несовершеннолетних. В 2022 году совместно с Министерством просвещения были внесены изменения в закон об образовании, правах ребенка, куда впервые были внедрены понятия "буллинг", "кибербуллинг", принят совместный приказ о профилактике данных негативных явлений. В результате за последние пять лет у нас стабильное снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними", - проинформировал Зулхаиров на круглом столе в СЦК.

Между тем анализ причин преступлений несовершеннолетними свидетельствует о том, что в основном они совершаются в результате ненадлежащего контроля и внимания со стороны родителей.

"Ежегодно по стране в ночное время с улицы в органы полиции доставляется более 100 тысяч несовершеннолетних, которые там оказались без сопровождения родителей. Только за четыре месяца этого года к административной ответственности было привлечено 39 тысяч родителей за то, что их дети находились на улице без сопровождения взрослых. Также были привлечены к ответственности более 1200 предпринимателей, у которых в ночное время находились несовершеннолетние", - привёл данные спикер.

Ещё одной проблемой, по словам Зулхаирова, является беспрепятственный доступ детей к запрещённому контенту.