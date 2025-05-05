Согласно последнему опросу, проведенному по заказу Казахстанского института стратегических исследований, 73,3% граждан уверены, что Казахстан развивается в правильном направлении, передаёт BaigeNews.kz. Это исследование, проведенное с 20 марта по 20 апреля 2025 года, охватило более 8 тысяч респондентов по всей стране, включая 17 областей и 3 города республиканского значения.

Особенно высокую поддержку государственным инициативам проявляет молодежь. 82% опрошенных в возрасте 18-29 лет считают, что будущее страны выглядит положительным. Интересно, что женщины в целом оценивают развитие страны более оптимистично, чем мужчины: 75,3% женщин выразили уверенность в правильности выбранного курса, в то время как среди мужчин этот показатель составил 71,1%.

Особое внимание исследование уделяет уровню доверия к Президенту. Согласно результатам, 76,4% казахстанцев доверяют своему Главе государства, причем молодежь и женщины выражают наибольшую поддержку. Доверие среди молодежи достигает 84,6%, а среди женщин - 78,1%. Уровень доверия среди мужчин немного ниже - 74,5%. Интересно, что разница в доверии между сельскими и городскими жителями минимальна: 76,8% против 76,1%.

Кроме того, большинство опрошенных (60,8%) оценивают перспективы развития страны в ближайшие пять лет как "очень положительные" или "скорее положительные", что свидетельствует о высоком социальном оптимизме среди населения.

На вопрос о личной удовлетворенности жизнью 57,3% респондентов отметили, что "полностью удовлетворены" своей жизнью, а 32,8% - "скорее удовлетворены".

Что касается источников информации, то более 30% респондентов предпочитают получать новости о политике, экономике и общественной жизни через интернет-СМИ (30,3%) и социальные сети (34,7%).

Это исследование демонстрирует высокую степень социальной стабильности и доверия к властям в стране, а также стремление граждан к активному участию в жизни общества через новые цифровые каналы.

Ранее мы сообщали, что на КИСИ GPS обсудили итоги трех лет реформ Касым-Жомарта Токаева.