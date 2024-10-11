Большинство казахстанцев хотят полного запрета курения

Бюро национальной статистики в июле провело ежегодное обследование взрослого населения о потреблении табака. Опрос охватил все регионы республики, включая крупные города — Астану, Алматы и Шымкент. Участниками стали по одному представителю из 11 824 домашних хозяйств, достигшие 15-летнего возраста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение ведомства.

Результаты показали, что из общего числа обследованных членов домашних хозяйств курят табак 20,7% населения (в 2023 году – 19,4%) или 39,8% мужчин, 7,6% женщин. Доля курящих в сельской местности составила 22,3%, в городах – 20%. Среди регионов наибольшая доля курящих зафиксирована в Восточно-Казахстанской области (27,6%). Из общего числа курящего населения 83,7% употребляют промышленно произведённые сигареты.

"Доля респондентов, считающих что курение табачных изделий вызывает серьёзные заболевания составляет 85,8%, вместе с тем доля респондентов, которые выступают против употребления табачных изделий членами семьи, составила всего 4,6%. Введение законодательных инициатив, полностью запрещающих курение во всех местах, поддерживают 72,2% опрошенных респондентов", ― говорится в сообщении Бюро.

Воздействию табачного дыма дома подвергаются в целом 9,2% населения, из них 8,5% некурящие, на работе подвергаются воздействию табачного дыма 6,6% населения, из них 6,2% – некурящие. В местах общественного питания – 11,5% опрошенных респондентов подвергаются воздействию табачного дыма, из которых 10,9% некурящие.