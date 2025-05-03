В Астане прошла патриотическая акция "Эстафета добра и памяти", организованная столичным Домом дружбы в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

В рамках мероприятия тружеников тыла поздравили с наступающим праздником и поблагодарили за их вклад в Победу. Им вручили 30 продуктовых корзин с памятными подарками.

К поздравлениям присоединились председатель Совета старейшин столичной Ассамблеи народа Казахстана (АНК) Бахытжан Ертаев, член Совета Владимир Божко, представители молодежного крыла АНК, сотрудники акимата и КГУ "Қоғамдық келісім".

Ветеранам передали подарки и теплые слова благодарности.

"Спасибо всем за внимание и заботу. Благодаря таким моментам вспоминаются лучшие песни военных лет. Поздравляю с приближающимся праздником Победы, желаю всем здоровья и сил", — поделилась труженица тыла Надежда Кириленко.

По словам Бахытжана Ертаева, акция напомнила о важности сохранения исторической памяти и связи поколений: