В социальных сетях появилось тревожное видео, на котором зафиксированы крысы, бегущие возле столовой 71 школы в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Видео, снятое прохожими и распространённое через чат в WhatsApp, вызвало бурю возмущения среди местных жителей, особенно родителей учащихся, которые обеспокоены безопасностью детей.

"Возле столовой 71 школы бегают большие крысы, куда обращаться? Пусть проверят школу, столько детей там учатся в три смены. А если в столовых они бегают, это разносчики болезней", — говорится в публикации.

В ответ на беспокойство горожан акимат города и местные органы охраны окружающей среды предоставили разъяснения. Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны сообщило, что в 2025 году запланированы дератизационные работы в два сезона — весной и осенью. Работы начнутся в конце апреля и продлятся до июня. Эти меры направлены на уменьшение численности грызунов, включая обработку открытых территорий, таких как парки и поймы рек, а также частных секторов. Жителям частного сектора бесплатно будут предоставляться ядоприманки.

Акимат школы № 71 также отреагировал на ситуацию, уточнив, что в школе уже проводится ежемесячная санитарная обработка, включая дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию. 3 апреля 2025 года была проведена проверка качества питания и устранены все замечания. Также были приняты дополнительные меры по дератизации вокруг фундамента школы.

"Мы продолжаем тщательно следить за состоянием безопасности учащихся и персонала. Обработки территории школы не включают уничтожение грызунов на улице, так как это может представлять опасность для детей", — добавили в администрации школы. В случае обнаружения вредителей на улице будут незамедлительно приняты меры с привлечением соответствующих органов.

Тем временем, власти города заверяют, что ситуация под контролем и меры по улучшению санитарной обстановки будут продолжены.