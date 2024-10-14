Большие кредиты и аренда жилья: пострадавший в Карагандинской области пожарный нуждается в помощи

В числе пострадавших от степного пожара 6 октября был водитель ПЧ-24 ДЧС Карагандинской области Олжас Алимхан. Корреспонденту BaigeNews.kz удалось поговорить с мамой и начальником Олжаса и узнать о нём больше.

У Олжаса Алимхана ожоги лица, шеи, ушей и обеих рук, состояние средней степени тяжести. На данный момент он получает лечение в Центральной районной больнице Каркаралинска.

Фото предоставлено Олжасом Алимханом

"Лежу под системой. Мне тяжело долго разговаривать. Держу телефон одной рукой. Лучше спросите у родственников или коллег", - так нам ответил сам Олжас, когда мы с ним связались.

От мамы пострадавшего Тамаши Койшыбайтеги мы узнали, что парню 24 года, а в пожарной части он работает около двух лет.

О том, что её сына госпитализировали в стационар, женщине сообщили начальники департамента по ЧС Карагандинской области и управления по ЧС Сарани, которые приехали к ней домой.

"С ними был ещё психолог. Они аккуратно рассказали, что случилось. Я старалась быть спокойной. Я была благодарна за то, что мой сын жив. Когда начальники уходили, психолог осталась. Она заметила, что мне не по себе. Около часа она находилась рядом со мной", - рассказывает Тамаша.

Пойти к Олжасу в больницу женщине не разрешили её братья, которые взяли на себя все хлопоты. С самим Олжасом ей удалось поговорить только на следующий день. Сын сказал: "Всё в порядке. Главное, что жив".

Тамаша Койшыбайтеги рассказала, что Олжас – старший из её двух сыновей. Их она воспитывала и ставила на ноги сама, без мужа. Неожиданно женщина заболела, и вся нагрузка легла на старшего сына.

Олжас рано повзрослел. Уже в школьные годы он начал зарабатывать и помогать маме. Брался за любую работу: делал кирпичи, резал баранов для сельчан, фотографировал свадьбы. Окончив школу, у него в приоритете стояло не поступление в университет и получение высшего образования. Ему нужно было обеспечивать семью.

Позже своими силами Олжас получил высшее образование в Центрально-Казахстанской академии.

"Он всего в жизни добивается своими силами. Еще и мне помогает. В прошлом году взял кредит, чтобы отправить меня на лечение. Человек изо всех сил старается. И тут такая ситуация", - недоумевает мама пожарного.

На сегодня у Олжаса есть несколько кредитов общей суммой 13 миллионов тенге. Мама переживает, кто теперь будет оплачивать эти кредиты. Помимо этого, есть аренда квартиры, в которой они проживают.

Поддержка коллег

Коллектив пожарной части №24 Сарани в это трудное время сплотился и оказывает всяческую поддержку пострадавшим от пожара – Олжасу и Саяну.

"Как можем, помогаем, и финансово, и морально. Они же мужчины, не должны показывать слабость. Наша работа требует мужества и стойкости. Нас ещё в пожарном училище к этому готовили. Мы должны быть готовы морально и психологически к любому развитию событий. Конечно, это большая утрата: на его глазах умер коллега. У любого будет психологическая травма. Олжас благодаря своей стойкости и силе духа никому не показывает своё состояние", - рассказал начальник караула пожарной части №24 Нурбек Тусупбаев.

Начкар с гордостью говорит о своём подчинённом Олжасе Алимхане, настоящем герое своей профессии. Олжас не раз показывал свою смелость и профессионализм, особенно когда речь шла о ликвидации последствий стихийных бедствий.

"Во время паводков он был направлен в Красную поляну, где достойно выполнил свои обязанности", - вспоминает Тусупбаев о трудных днях, когда Олжас принимал участие в срочных мероприятиях по спасению людей и имущества во время паводков.

Этот опыт стал для него не просто частью работы, но и уроком служения обществу, где каждая минута имеет значение.

Олжас также проявил себя в тушении большого количества пожаров, где его настойчивость и ответственность ярко выделялись.

"Он всегда доводит начатое до конца. Постоянно находится в поиске знаний и истины. Многому учится сам, а потом учит окружающих. Это очень ценное качество в нашей профессии. Его аккуратность и внимание к деталям играют ключевую роль в спасательных операциях, где каждая ошибка может дорого обойтись", - говорит начальник Олжаса.

Кроме того, Олжас – человек разносторонних интересов. Он увлекается ездой на конях и активно занимается кроссфитом, что помогает ему находиться в отличной физической форме. Эти увлечения служат для него не просто хобби, а способом поддержать свой дух и физическую выносливость в условиях напряженной работы.

Нурбек Тусупбеков рассказывает, что старается поддерживать Олжаса морально, напоминая, что главное то, что он остался жив.

"Я ему говорю, что всё будет хорошо. Говорю, не грусти, выйдешь с больницы – всё решим, поможем, поддержим", - делится начальник.

Олжас Алимхан – это тот человек, который демонстрирует, что такое настоящая сила духа и преданность делу. Его смелость, стойкость и стремление к обучению вдохновляют не только его коллег, но и всех, кто знает о его поступках.