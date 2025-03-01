Грузовой поезд столкнулся со стоявшим на путях грузовиком на железнодорожном переезде станции Тендік в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе АО "НК" Қазақстан темір жолы", ДТП произошло 1 марта в 10:20.

"В результате аварии пострадали работники локомотивной бригады. С рельсов сошли локомотив и 11 порожних вагонов", — говорится в сообщении.

Отраслевой сайт Rail-news.kz уточняет, что среди пострадавших — машинист, его помощник и дублер. Ои были направлены в городскую больницу Атырау.

Всего, по данным КТЖ за 2024 году на железнодорожных переездах произошло 28 дорожно-транспортных происшествий из-за нарушений водителями автотранспортных средств правил дорожного движения.