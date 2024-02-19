Большегруз съехал в кювет в СКО

В Северо-Казахстанской области КамАЗ с многотонным грузом съехал в кювет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В районе имени Мусрепова КамАЗ с тяжелым грузом из-за наледи сошел в кювет. Машина перевозила железнодорожные колесные пары, каждая из которых весит более одной тонны.

Водитель позвонил в полицию.

Прибывшие на место патрульные обратились за помощью в ДЭУ-66. Их первая попытка вытянуть КамАЗ не увенчалась успехом, и 57-летнему водителю пришлось заночевать в Рузаевке.

Всю ночь стражи порядка обеспечивали сохранность груза, а утром патрульные договорились с местным жителем, владеющим автокраном. Он помог разгрузить большегруз, после чего техника ДЭУ-66 смогла вытащить КамАЗ.