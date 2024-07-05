Больше женщин появится на руководящих должностях в Минобороны, МВД и Генпрокуратуре Казахстана

Казахстан актуализировал Национальный план действий по реализации повестки "Женщины, мир и безопасность" СБ ООН, передаёт BaigeNews.kz.

В план вошли 34 мероприятия. Все они направлены на равноправное и всестороннее участие женщин в предотвращении и урегулировании конфликтов, обеспечении мира и безопасности, предупреждение насилия против женщин, повышение осведомлённости, усиление взаимодействия с гражданским обществом в вопросах предупреждения конфликтов и защиты женщин на 2022-2025 годы.

В актуализированный План вошли следующие изменения:

Подготовка военных советниц по гендерным вопросам и защите гражданских лиц и детей на базе Центра миротворческой подготовки (КАЗЦЕНТ);

Продвижение женщин в системах Минобороны, МВД, МЧС, ГП на руководящие должности, а также мониторинг их дальнейшей карьеры;

Разработка гендерно-чувствительного подхода к профессиональному развитию в сфере безопасности и обороны с упором на показатели по количеству женщин, прошедших тренинги и обучение, женщин, получивших награды, и женщин на руководящих должностях;

Привлечение дипломатического персонала из числа женщин к международным переговорам и консультациям по вопросам разоружения и нераспространения оружия и международной безопасности;

Создание переговорной группы из числа женщин для участия в международных переговорах, консультациях и мероприятиях в рамках программ и др.

В 2004 году СБ ООН призвал к реализации резолюции 1325 на национальных уровнях. В том же году ОБСЕ представила План действий по поддержке гендерного равенства, который обязал 57 государств-участников ОБСЕ поддерживать реализацию повестки "Женщины, мир и безопасность".