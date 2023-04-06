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wikimedia.org Сегодня, 15:30
259
Сегодня, 15:30
259
Фото: wikimedia.org

Больше всего времени интуристы проводят в Мангистауской области

По продолжительности пребывания иностранных туристов в Казахстане лидирует Мангистауская область, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в министерстве культуры и спорта.

По данным ведомства, в 2022 году Мангистау посетили более 41 тысячи иностранных туристов. В среднем, на побережье Каспийского моря гости из других стран находились от 7 до 12 дней. 

Также в тройку лидеров по длительности визитов вошли города Алматы и Астана. В прошлом году Алматы посетили более 417 тысяч иностранных гостей. В среднем, они проводили в Южной столице 3-5 дней. В Астане за это время побывали более 238 тысяч иностранных туристов. В столице они находились в среднем 2-3 дня.

А средняя продолжительность пребывания туристов из других стран в Казахстане составляет 4 дня.

"Длительность визита подчеркивает туристическую привлекательность региона. У Мангистауской области очень большой потенциал, и мы активно работаем над тем, чтобы полностью его реализовать. Идет подготовка и обучение специалистов, строительство туристской инфраструктуры, ведутся переговоры по новым прямым авиарейсам. Спрос среди иностранцев большой, и мы хотим его удовлетворить", – отметил вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев.

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Сегодня, 15:30
259
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