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Больше всего времени интуристы проводят в Мангистауской области
По продолжительности пребывания иностранных туристов в Казахстане лидирует Мангистауская область, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в министерстве культуры и спорта.
По данным ведомства, в 2022 году Мангистау посетили более 41 тысячи иностранных туристов. В среднем, на побережье Каспийского моря гости из других стран находились от 7 до 12 дней.
Также в тройку лидеров по длительности визитов вошли города Алматы и Астана. В прошлом году Алматы посетили более 417 тысяч иностранных гостей. В среднем, они проводили в Южной столице 3-5 дней. В Астане за это время побывали более 238 тысяч иностранных туристов. В столице они находились в среднем 2-3 дня.
А средняя продолжительность пребывания туристов из других стран в Казахстане составляет 4 дня.
"Длительность визита подчеркивает туристическую привлекательность региона. У Мангистауской области очень большой потенциал, и мы активно работаем над тем, чтобы полностью его реализовать. Идет подготовка и обучение специалистов, строительство туристской инфраструктуры, ведутся переговоры по новым прямым авиарейсам. Спрос среди иностранцев большой, и мы хотим его удовлетворить", – отметил вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев.
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