Казахстанский стендапер Галым Калиакбаров посвятил своё выступление списку блогеров-должников по налогам, который в последнее время обсуждают в социальных сетях. Согласно этому неофициальному списку, блогеры и другие известные в Казахстане личности должны государству миллиарды тенге. По словам юмориста, сам он в этом списке занимает 15-место, передаёт BaigeNews.kz.

"Комитет госдоходов, конечно верит в меня, но... Я скрываю 200 миллионов, по их мнению. Я сам хочу им позвонить и спросить: извините, а где мои 200 миллионов. Может, я их забыл у вас где-то. Больше всего вопросов было у жены. Она повернулась ко мне и говорит: ты богат?...", — рассказал комик в своём стендапе.

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Также он усомнился в правдивости списка и в шутку предположил, что его придумал Алибеков, который, по мнению комика, удивил даже людей из списка Forbes. А ещё Галым Калиакбаров пошутил, что вместо этой ситуации предпочёл бы оказаться в скандальном "списке Айки".

"Я всегда платил налоги. Думаю, что случившееся - это какое-то недоразумение и все во всем разберутся. И пожалуйста давайте без негатива в комментариях", — подписал видео юморист.

Ранее в сети появился предположительный список "блогеров-должников", которых обвиняют в неуплате налогов на миллиарды тенге. Среди них — инфлюенсеры Бейбит Алибеков, Баян Алагузова, певцы Айкын и Ерке Есмахан, а также журналисты, предприниматели и общественники. Некоторые из них в социальных сетях уже высказались по этому поводу, назвав требование КГД не справедливым.

Блогер Алишер Еликбаев пожаловался на "письма счастья" от налоговой.

18 февраля в КГД разъяснили, что 594 казахстанских блогера занизили доход и не уплатили 53,3 млрд тенге налоговикам. Им дали месяц на то, чтобы они отреагировали на уведомление. Затем 19 февраля в ведомстве уточнили, что отозвали уведомления по 93 блогерам на общую сумму 9,8 млрд тенге из-за технического сбоя. Однако в КГД отметили, что после устранения технической ошибки отозванные уведомления будут перевыставлены по 93 блогерам на те же суммы.

Грозит ли блогерам уголовная ответственность за неуплату налогов в Казахстане, также прокомментировали в АФМ.