Алименты в Казахстане: где живут злостные неплательщики

За январь-февраль текущего года в Едином реестре досудебных расследований РК зарегистрировали 172 уголовных правонарушения по статье 139 УК РК "Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги)", передаёт BaigeNews со ссылкой на ranking.kz. Это на 1,1% меньше, чем годом ранее.

В региональном разрезе чаще всего уголовные правонарушения в секторе регистрировались в Алматинской (38 случаев, годовой рост - на 46,2%), Костанайской (19 случаев, как и годом ранее), Восточно-Казахстанской (17 случаев, плюс 54,5%), Карагандинской (13 случаев, плюс 8,3%) и Павлодарской (11 случаев, плюс 22,2%) областях. Меньше всего случаев зарегистрировали в Туркестанской, Актюбинской областях и в Алматы (по одному случаю в каждом из регионов).

Жертвами таких правонарушений стало 158 человек (против 166 человек годом ранее). Их численности за год сократилась на 4,8%. Среди жертв 151 женщина, 9 несовершеннолетних, 2 учащихся школ. В возрастном разрезе среди жертв 38 человек — совершеннолетняя молодежь до 30 лет, 82 человека — в возрасте от 30 до 39 лет, 24 человека — от 40 до 49 лет, 1 человек — от 50 до 59 лет, 4 человека — старше 60 лет.

Численность нарушителей в секторе выросла на 29,6% за год, до 70 человек. Основная часть — по официальным данным безработные.

Чаще всего не исполняли свои обязанности нарушители в возрасте 30–39 лет (39 человек), 40–49 лет (17 человек), 21–29 лет (11 человек). Ещё 2 человека среди нарушителей — граждане в возрасте 18–20 лет, 1 человек — в возрасте 50–59 лет.

Установленная сумма ущерба, причинённого правонарушениями по неуплате средств на содержания детей, нетрудоспособных родителей и супругов, по итогам января-февраля текущего года составила 100,3 млн тг, на 43,6% больше, чем годом ранее.

Большая часть пришлась ожидаемо на ущерб физическим лицам — 92,9 млн тг, годовой рост — на 33,1%. Еще 4,6 млн тг пришлось на ущерб государству, и 2,7 млн тг составил ущерб юридическим лицам.

Возмещённая в ходе досудебного расследования сумма составила 18,1 млн тг (все — по ущербу физлицам), на 38,4% больше, чем за январь-февраль прошлого года.