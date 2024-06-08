Больше всего меня раздражает: "Казахстанская Барби" сделала неожиданное признание

Казахстанская девушка-боксёр Ангелина Лукас выступила с новым заявлением в социальной сети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Дело жизни. Всей моей жизни. Больше всего меня раздражает, когда люди, спрашивая о моем хобби, удивляются, почему я ни слова не говорю о боксе. Перечисляю: путешествия, поэзия, языки.. и ни слова о боксе. Почему я не называю его? Да потому что не может являться хобби ежедневная изнурительная, убийственная, жертвенная работа в зале. Когда пашешь до изнеможения, когда в кровь разбиты губы, от пота футболка промокла насквозь и темнеет в глазах от нехватки воздуха и адской боли в мышцах. А ты делаешь, делаешь, делаешь. Вкалываешь, как проклятый. Когда думаешь о цели утром, днем, вечером. Когда живешь и дышишь этим спортом. Когда он это то, что заставляет тебя вставать по утрам и снова, ни смотря на боль и тысячекратные препятствия, идти в зал", — признаётся Ангелина.