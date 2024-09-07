Больше тысячи журналистов со всего мира будут освещать V Всемирные игры кочевников

На V Всемирные игры кочевников в Астане аккредитованы 1285 представителей СМИ из разных стран мира, передаёт BaigeNews.kz.

"На данный момент, в общем аккредитовано 1285 представителей медиа, из которых — 933 казахстанские и 352 — зарубежные. Также аккредитованы 379 представителей компаний-вещателей (broadcast), личная пресса Президента РК – 44, 112 представителей зарубежной личной прессы. Общее количество стран – 70", — сообщили в оргкомитете.

Среди представителей международных СМИ больше всего представлены журналисты из Кыргызстана, откуда Всемирные игры кочевников акредитованы 40 медиа. На втором месте по многочисленности среди инстранных СМИ — медиа из Великобритании (32) и России (31). Также в Астану съехались 20 представителей СМИ из Пакистана, 19 из Турции, 18 из Франции, 17 из США, 15 из Азербайджана, 12 из Узбекистана. Всего Игры будут освещать журналисты из 64 стран.

Напомним, накануне Астане прошло масштабное мероприятие "Бірлік керуені" с участием более 200 представителей из 20 регионов Казахстана. Ключевая задача каравана, помимо прибытия из регионов в столицу участников Всемирных игр кочевников и Елшілер - доставка представителями региона к церемонии открытия игр – воды, являющейся неотъемлемой частью истории ВИК. "Бiрлiк керуенi" продолжит традицию использования воды в качестве главного сакрального элемента церемонии открытия V Всемирных игр кочевников.

Всемирные игры кочевников пройдут в Астане с 8 по 13 сентября. В них примут участие более 2 500 участников из 89 стран.

Церемония открытия V Всемирных игр кочевников начнётся 8 сентября в 19:00.

Наряду с пресс-центром в "Казмедиа орталығы" будут работать специальные прессцентры на ипподроме "Казанат", дворце единоборств имени Ушкемпирова, ледовом катке "Алау" и комплексе "Думан". В этноауле будет установлена юрта, оборудованная как мини-пресс-центр.