Больше тысячи госслужащих Казахстана наказали за бюрократическую волокиту
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Больше тысячи госслужащих наказали в Казахстане за бюрократические проволочки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.
Как сообщил заместитель председателя Агентства по делам госслужбы Салауат Муксимов, речь идёт о некачественном оказании госуслуг. Представители власти необоснованно отказывали казахстанцам в предоставлении услуг, затягивали сроки их исполнения или требовали лишние документы. Большинство нарушителей привлекли к дисциплинарной ответственности. А тех чиновников, кто нарушал процедуры выдачи разрешительных документов, оштрафовали почти на 24 млн тенге.
"Проблема бюрократии до сих пор остаётся в числе актуальных. Только с начала года выявлено более тысячи фактов необоснованных отказов в оказании услуг. Около 800 фактов, где в процессе оказания услуг от граждан требовали неоправданно большое количество документов. Свыше 18 тысяч фактов несвоевременного оказания услуг. На основании указанных нарушений порядка 900 должностных лиц привлечены к дисциплинарной, 259 – к административной ответственности", – сказал Салауат Муксимов.
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