Больше тысячи госслужащих Казахстана наказали за бюрократическую волокиту

Больше тысячи госслужащих наказали в Казахстане за бюрократические проволочки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Как сообщил заместитель председателя Агентства по делам госслужбы Салауат Муксимов, речь идёт о некачественном оказании госуслуг. Представители власти необоснованно отказывали казахстанцам в предоставлении услуг, затягивали сроки их исполнения или требовали лишние документы. Большинство нарушителей привлекли к дисциплинарной ответственности. А тех чиновников, кто нарушал процедуры выдачи разрешительных документов, оштрафовали почти на 24 млн тенге.