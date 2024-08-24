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Больше тысячи госслужащих Казахстана наказали за бюрократическую волокиту

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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 05:17
Сегодня, 05:17
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

Больше тысячи госслужащих наказали в Казахстане за бюрократические проволочки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Как сообщил заместитель председателя Агентства по делам госслужбы Салауат Муксимов, речь идёт о некачественном оказании госуслуг. Представители власти необоснованно отказывали казахстанцам в предоставлении услуг, затягивали сроки их исполнения или требовали лишние документы. Большинство нарушителей привлекли к дисциплинарной ответственности. А тех чиновников, кто нарушал процедуры выдачи разрешительных документов, оштрафовали почти на 24 млн тенге.

"Проблема бюрократии до сих пор остаётся в числе актуальных. Только с начала года выявлено более тысячи фактов необоснованных отказов в оказании услуг. Около 800 фактов, где в процессе оказания услуг от граждан требовали неоправданно большое количество документов. Свыше 18 тысяч фактов несвоевременного оказания услуг. На основании указанных нарушений порядка 900 должностных лиц привлечены к дисциплинарной, 259 – к административной ответственности", – сказал Салауат Муксимов.

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