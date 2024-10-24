Больше тысячи человек травмировались при ДТП в Астане

В Астане под председательством прокурора города Утегенова Е.Р. прошло заседание Координационного совета с участием руководителей правоохранительных и государственных органов по вопросу обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах столицы за девять месяцев 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

На заседании отмечена негативная статистика ДТП, в сравнении с прошлым годом их количество выросло почти в два раза.

"В ДТП травмировано 1 383 человека, погибло 28, из которых трое несовершеннолетних", ― говорится в сообщении.

Указано на ряд недоработок, а именно отсутствие светофоров, освещения, дорожных знаков и др.

"Основными причинами ДТП являются нарушение правил проезда пешеходного перехода и маневрирования, проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение дистанции, выезд на полосу встречного движения", ― отметили в прокуратуре Астаны.

По итогам заседания уполномоченным органам даны конкретные рекомендации, а также выработан комплекс мер по профилактике безопасности дорожного движения.