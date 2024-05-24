Больше трети гидросооружений в Абайской области нуждаются в ремонте

Водные ресурсы истощаются. Такой лейтмотив обозначил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов в ходе своего визита в Семей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Грунтовые и поверхностные воды нужно использовать рационально. Проблема дефицита воды наращивает свои темпы и по причине неисправной инфраструктуры. Поэтому в ближайшее время в Абайской области начнётся работа по усилению существующих и строительству новых гидросооружений. Встречаясь с населением, министр рассказал также о ситуации на границе с Китаем, водоразделе и повторном обороте воды.

Гости и туристы, приезжающие в Семей, удивляются хорошему качеству питьевой воды. Её высокие свойства отметил и министр водных ресурсов и ирригации Казахстана, который накануне побывал с рабочей поездкой в Абайской области.

Корреспондент BaigeNews.kz поинтересовался у министра, попробовал ли он воду? Глава ведомства ответил, что сделал это первым делом.

"Сегодня мне сказали, что самая вкусная вода в Семее. Я воду пил, практически всю республику объездил, воду из под крана везде пробовал. Вот честно скажу - вода здесь не самая плохая. Очень хорошая вода, например, в городе Арал. Здесь, в Семее, качество воды хорошее", - отметил министр.

Ситуация на границе с Китаем

Встречаясь с жителями области, Нуржигитов первым делом разъяснил ситуацию на границе с Китаем, где, якобы из-за прорыва дамбы, увеличился сброс воды в Иртыше.

"У нас есть договоренность с Китайской Народной Республикой. Если на их гидропосту объем воды, поступающий в сторону Казахстана, увеличится более чем 1400 м³/с в секунду, то они с нами начинают сразу обмениваться информацией. Второй, третий день мы постоянно обмениваемся информацией. На их гидропосту сейчас проходит 2080 м³/с. Добегание до нашего гидропоста происходит за 22-24 часа, и мы сейчас видим у них и у нас незначительное увеличение поступления воды. Сейчас мы наблюдаем, что тенденция успокаивается. Количество воды приходит к прежнему уровню", - успокоил глава ведомства семйечан.

Информация из китайской стороны о положении водных дел поступает каждые 12 часов. На месте сейчас находятся заместитель министра водных ресурсов, местные исполнительные органы, подразделения по ЧС. В населённом пункте Боран Маркакольского района проживает около 1,5 тысячи жителей. Проводятся мероприятия по недопущению его затопления.

"Бухтарминское водохранилище без проблем позволяет принимать эту воду. На сегодняшний день оно может принять около 10 млн. м³/с воды, это очень большой объем. По времени - до 30 дней. В целях контроля ситуации увеличили сброс воды с Усть-Каменогорского водохранилища, идёт сброс с Шульбинского водохранилища. Создаём резервы", - пояснил министр водных ресурсов и ирригации РК.

К слову, Казахстан и КНР сейчас ведут активную работу по разработке соглашения о водоразделении. И речь идёт не только об Иртыше. В четырёх областях Казахстана – Алматинской, Жетысуйской, Абайской и Восточно-Казастанской - насчитывается 24 трансграничные реки. Сторонам предстоит определить объём воды и рассчитать экономическое обоснование.

Требуют ремонта и внимания

В целом по стране 94 водохранилища помогли сдержать разрушительные последствия паводков. По подсчётам Министерства водных ресурсов и ирригации, за короткий промежуток времени в Казахстане образовалось около 30 млрд м³ воды. Если сравнивать с прошлым годом, то в течении двух месяцев собралось около 12 млрд. м³. Масштабы превышают более чем в два раза. Однако министр отметил и положительный момент в стихийном бедствии.

"С другой стороны эта паводковая ситуация позволила нам накопить дополнительно очень большой объем воды в водохранилище, более 7 млрд. м³. Мы использовали эту воду для лиманного орошения, для заливки поймы. Например, в Западном Казахстане Камыш-Самарская пойма. Мы подавали в Кызылординскую область воду из Карагандинской области, в Теренкульской системе озёр в течении последних пятнадцать лет этой воды не было. В Атырауской области были проведены большие работы, что позволило собрать очень большое количество воды", - отметил Нуржигитов.

За 8 месяцев в Казахстане провели инвентаризацию всей водной структуры. Как выяснилось, в стране насчитывается 1502 гидротехнических сооружения, 537 из них, а это больше трети, по результатам осмотра находятся в неудовлетворительном состоянии. В Абайской области функционирует 57 подобных сооружений, 20 из них нуждаются в ремонте.

"На Востоке Казахстана есть несколько проблемных водохранилищ, в том числе Чарское, которое мы должны восстановить", - проявил свою осведомлённость министр.

По поручению Главы государства в девяти областях страны начали создавать специализированные предприятия, которые будут обслуживать эти гидротехнические сооружения. В том числе в Абайской области. Сейчас было подписано постановление о создании гидрогеологической службы Казахстана, которая займётся вопросами правильного и рационального использования подземных вод.

"На сегодняшний день у нас более 4 000 источников подземных вод. По прогнозным запасам это более 40 млрд. м³ воды, из них мы на сегодняшний день можем использовать около пятнадцати млрд. Эта служба займётся восстановлением и систематизацией этой работы", прокомментировал создание новой структуры министерства Нуржан Нуржигитов.

"Вода с краника не должна бежать"

Институт географии и водной безопасности констатировал, что в Казахстане происходит постепенное сокращение водных ресурсов. Если люди не начнут экономить её сейчас, то через пару десятков лет потомки испытают её острую нехватку.

Как сберечь воду? Для того, чтобы экономика страны не страдала от этой проблемы, Нуржигитов посоветовал предприятиям промышленности и сельского хозяйства, а также частному бизнесу продумывать методы работы с водо-сберегающими технологиями.

"Около 65% воды потребляет сельское хозяйство - это полив, это продовольственная безопасность. Поэтому глава государства поставил задачу ежегодно внедрять по 150 тысяч гектаров влаго-сберегающих и водо-сберегающих технологий - это капельное орошение, дождевальное орошение, лазерное выравнивание, применение специальных добавок, которые позволяли бы эту экономить воду", - напомнил министр.

Промышленность – второй сектор казахстанской экономики, который потребляет большое количество воды - около 30%. Для них тоже есть возможность сэкономить живительную влагу - это оборотное использование.

И третье - это частный бизнес. Бани, СТО, мойки, химчистки используют в оказании услуг много воды. А в Семее – это питьевая вода из крана, та самая чистая и вкусная. Технического водопровода в городе нет. Как экономить воду частникам? Ответ предусмотрят в водном кодексе.