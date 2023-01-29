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  • Больше суток потребовалось коммунальщикам Петропавловска на ликвидацию аварии
Instagram/zhkh.petropavlovsk Сегодня, 13:23
234
Сегодня, 13:23
234
Фото: Instagram/zhkh.petropavlovsk

Больше суток потребовалось коммунальщикам Петропавловска на ликвидацию аварии

Коммунальные службы Петропавловска спустя сутки завершили работы по устранению повреждения на водопроводе, из-за которого без воды остались жители нескольких микрорайонов, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил на своей странице в Instagram аким  города Руслан Анбаев, ликвидацией последствий аварии занимались специалисты ТОО "Кызылжар су". 

По словам градоначальника, после детального обследования для устранения повреждения понадобился дополнительный объём работ, и как следствие — больше времени.Хотя ранее планировалось, что вода в домах жителей будет уже сегодня в три часа ночи.

 
 
 
 
 
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Публикация от Rýslan Ańbaev (@ruslan_anbaev)

Предприятие задействовало 35 специалистов и 17 единиц техники.

"Работы по восстановлению поврежденного участка завершены. Специалисты начали заполнять трассу. После вода начнет поступать в дома", — написал Руслан Анбаев.

Напомним, утром 28 января из-за повреждения на юго-восточном водоводе диаметром 800 милиметров без воды остались дома в Рабочем поселке, микрорайоне "Береке" и в районе вокзала.

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#коммунальная авария #Петропавловск #ЖКХ
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:23
234
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