6 марта в Кызылорде в результате совместных рейдовых и оперативно-розыскных мероприятий инспекторов Охотзоопрома, КЛХЖМ МЭПР, сотрудников департамента полиции Кызылординской области и природоохранной полиции были выявлены факты незаконной охоты и хранения частей и дериватов диких животных, передаёт BaigeNews.kz.

Во время специального рейда были задержаны трое подозреваемых, которые находились в автомобиле Volkswagen Crafter. При попытке остановить транспортное средство они не подчинились законным требованиям сотрудников полиции и попытались скрыться от преследования во дворах города.

При осмотре автомобиля было обнаружено 39 голов и разделанных туш животных, внешне похожих на сайгаков. В ходе проверки связей задержанных был проведен обыск в одном из домов в Кызылорде, где были обнаружены и изъяты 84 очищенные туши животных, похожих на сайгаков, а также шкуры.

По подозрению в совершении данного преступления также были задержаны трое местных жителей. По факту браконьерства возбуждены уголовные дела по статье 339 Уголовного кодекса Республики Казахстан.