Больше сотни объектов планируют отремонтировать в Казахстане к поливному сезону
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Ремонт 110 водохозяйственных объектов планирует провести министерство водных ресурсов и ирригации для подготовки к поливному сезону, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации.
Это позволит уменьшить потери воды при транспортировке и обеспечить устойчивое водоснабжение сельскохозяйственных полей, отметили в ведомстве.
Ранее министерством был утвержден план работы в межполивной и поливной периоды на 2023-2024 годы. На данный момент совместно с акиматами областей идет подготовка к поливному периоду.
"Для успешного проведения поливного периода 2024 года мы изучили готовность всех водохозяйственных объектов страны к сбору воды. В данный момент региональными филиалами проводится разъяснительная работа с сельхозтоваропроизводителями по вопросам освоения более экономных зерновых культур и их субсидирования", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
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