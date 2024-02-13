  • 13 Февраля, 15:21
  • BAIGENEWS

Больше сотни объектов планируют отремонтировать в Казахстане к поливному сезону

Сегодня, 14:30
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Больше сотни объектов планируют отремонтировать в Казахстане к поливному сезону Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30
115

Ремонт 110 водохозяйственных объектов планирует провести министерство водных ресурсов и ирригации для подготовки к поливному сезону, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации.

Это позволит уменьшить потери воды при транспортировке и обеспечить устойчивое водоснабжение сельскохозяйственных полей, отметили в ведомстве.

Ранее министерством был утвержден план работы в межполивной и поливной периоды на 2023-2024 годы. На данный момент совместно с акиматами областей идет подготовка к поливному периоду.

"Для успешного проведения поливного периода 2024 года мы изучили готовность всех водохозяйственных объектов страны к сбору воды. В данный момент региональными филиалами проводится разъяснительная работа с сельхозтоваропроизводителями по вопросам освоения более экономных зерновых культур и их субсидирования", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Самое читаемое

Наверх