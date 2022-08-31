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ДЧС Карагандинской области Сегодня, 13:48
228
Фото: ДЧС Карагандинской области

Больше сорока человек тушат пожар в Карагандинской области

В городе Шахтинск Карагандинской области больше сорока человек тушат пожар, передаёт BaigeNews.kz

По данным ДЧС области, горит камыш и трава на ориентировочной площади четыре гектара. Пожар начался около 11:00 вблизи Шахтинской ТЭЦ по улице Индустриальная, 38. 

В ликвидации задействованы 42 человека и 11 единиц техники ДЧС Карагандинской области.

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#Пожар
Сегодня, 13:48
228
Журналист

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