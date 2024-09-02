"Больше потребляешь – больше платишь" – Токаев о культуре экономии коммунальных ресурсов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании Палат Парламента с посланием народу Казахстана, отметил важность решения первоочередных инфраструктурных проблем, передаёт BaigeNews.kz. Президент считает, что нужно внедрить нормы потребления по принципу "больше потребляешь – больше платишь".

"До конца года следует утвердить национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов. Острым остается вопрос формирования культуры экономии коммунальных ресурсов. Со следующего года нужно внедрить четкие нормы их потребления по принципу "больше потребляешь – больше платишь". В то же время потребители не должны оставаться один на один во взаимоотношениях с частными монополистами. В законодательство следует ввести понятие социально значимых услуг и регламентировать их по аналогии с процессами оказания госуслуг", - сказал Токаев.

Он отметил, что прежде всего это касается энергетического сектора и коммунального хозяйства. Стандартные условия кредитования строительства объектов новой генерации нельзя назвать приемлемыми, считает Президент.

Поэтому Правительству нужно продумать, как обеспечить доступное долгосрочное кредитование со стороны финансовых институтов.

"От государства потребуется четкое планирование тарифной политики на долгий срок. Это непременное условие привлечения в отрасль "длинных денег". При этом нельзя допустить необоснованного роста тарифов для потребителей", - заключил Токаев.