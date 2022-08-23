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  • "Больше понтов и смеха" – казахстанцев насмешил креативный чапан из долларов
скрин из соцсетей Сегодня, 15:30
307
Фото: скрин из соцсетей

"Больше понтов и смеха" – казахстанцев насмешил креативный чапан из долларов

Забавное видео с тоя в американском городе Майами привлекло внимание пользователей сети, сообщает Baigenews.kz. На нем виновнику торжества подарили импровизированный чапан из долларовых купюр.

Пользователи тут же принялись разглядывать, какие купюры пошли в ход, и считать, сколько "потянул" чапан в денежном выражении.

"В американском городе Майами прошла казахская свадьба, на которой одна из гостей вручила в прямом смысле слова дорогой подарок - шапан ручной работы, составленный полностью из американских банкнот. Такого вы ещё не видели! Интересно, сколько баксов ушло на один такой наряд?" - скопировал ролик из Tik-tok популярный Instagram-паблик.

Увидев, что это однодолларовые купюры, стали осуждать: дешево, мол, на рукава не хватило: "Какой дорогой по 1$) ну выйдет там 80, рассмешили. Больше понтов и смеха с этого видео".

Другим комментаторам понравилась сама идея. Многие хотели бы повторить такой креативный подарок. Но уже, наверняка, не с однодолларовыми банкнотами. В Казахстане такой подарок вряд ли оценят.

Видео: https://www.tiktok.com/@miami_boyy/video/7134539997033581866?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7134539997033581866&lang=ru-RU&q=miami_boyy&t=1661243667717
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#Социальные Сети
Сегодня, 15:30
307
Журналист

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