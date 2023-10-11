Больше половины техники в лесных хозяйствах устаревшая – глава Минэкологии РК

Депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов на пленарном заседании поднял вопрос состояния лесных хозяйств, передаёт BaigeNews.kz.

Депутат Мажилиса Нуртай Сабильяновотметил, что из-за пожара обратили внимание на системные проблемы в Абайской области - изношенность техники лесного природного резервата, плачевное положение материально-технической базы.

"Если есть на балансе, к примеру, 363 единицы техники - все они изношены, сотрудники не обеспечены экипировкой, необходимым оборудованием. Какие вопросы рассмотрены для улучшения материально-технической базы, для обновления противопожарной техники? Сколько техники приобретено? Недавно было поэтапное повышение зарплаты сотрудникам лесного хозяйства. С 1 июля не было повышения некоторым сотрудникам - операторам, диспетчерам, водителям, трактористам, что вызвало много спорных моментов. Когда они будут решены?", - спросил депутат министра экологии Ерлана Нсынбаева.

Министр ответил, что материально-техническое обеспечение в лесном хозяйстве составляет всего 70 процентов. Но около 60 процентов из этого – устаревшая техника, которая уже подлежит списанию.

По его словам, в этом году было выделено более 13 миллиардов тенге для приобретения необходимой техники. Всего же за пять лет было выделено 68 миллиардов тенге. В будущем все учреждения будут на соответствующем уровне обеспечены.

Что касается зарплат, то трактористам, бухгалтерам, пожарным, водителям она не была повышена.