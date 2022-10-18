Больше половины обратившихся в кризисные центры – это дети – Дуйсенова

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Какие социальные услуги оказали жертвам бытового насилия, рассказала министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, на заседании правительства РК, передаёт BaigeNews.kz. По её словам, в стране эти услуги оказывает 41 кризисный центр, 27 из которых – негосударственные. Они работают в 18 регионах страны. Во вновь созданных Алматинской и Абайской областях таких центров пока нет.

С начала 2022 года центры помогли почти четырём тысячам людей с медпомощью, трудоустройством, устройством детей в детские сады, с документами и воссоединением с семьёй.

"Хотела бы обратить ваше внимание на два следующих настораживающих факта: первое - почти 67 процентов в числе обратившихся или 2 661 – это дети, подвергшиеся либо ставшие свидетелями насилия. Второе - основными получателями услуг являются многодетные семьи (220 семей)", - сказала Тамара Дуйсенова.

В региональном разрезе наибольшее количество обратившихся за помощью зарегистрировано в Павлодарской области – 636 человек, Жетысуской – 470 человек, в городах Шымкент – 358 человек, Алматы – 343 человек. Высокий уровень отмечается также в Астане, Кызылординской, Актюбинской и Жамбылской областях.

Министр отметила нехватку кризисных центров в некоторых регионах. К примеру, в Усть-Каменогорске работает только один приют, и он всего лишь на 12 мест. Кроме того, расположение центров не всегда удобное для большинства жертв насилия.

Тамара Дуйсенова предложила поручить акимам:

• использовать возможности Цифровой карты семьи для выявления целевой группы с высокой вероятностью риска.

• вовлекать в работу действующие Центры поддержки семьи "Бакытты отбасы" на местах, как институт по профилактике и упреждению семейно-бытовых насилий;

• включить данную категорию граждан в приоритетную целевую группу в целях оказания дополнительной социальной поддержки в рамках местных социальных программ, содействии трудоустройстве и реабилитации;

• проработать вопрос расширения сети центров социальной адаптации жертв бытового насилия с привлечением субъектов частного сектора.