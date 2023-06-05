Больше педагогов, меньше кассиров. Какие профессии выбирают казахстанские выпускники

Фото: BaigeNews.kz/ Арман Мухатов

По официальным данным, в этом году оканчивать высшие учебные заведения будут около 181 тысяч казахстанских выпускников. Однако, несмотря на это, проблема трудоустройства дипломированных специалистов остаётся актуальной. Почему казахстанским выпускникам сложно найти работу по специальности, и какие профессии наиболее востребованы сегодня? Ответы на эти вопросы корреспондент BaigeNews.kz получила, обратившись в Министерство науки и высшего образования.

Согласно статистике, в прошлом году, из 178802 завершивших обучение студентов, только 134637 смогли найти работу. При этом, численность выпускников вузов в рамках государственного образовательного заказа составила 54157 человек, 42401 из них были трудоустроены. Это указывает на то, что выпускники, получающие образование по государственным грантам, имеют более высокий уровень трудоустройства.

Как ведётся мониторинг?

"В целях объективной оценки уровня трудоустройства выпускников организаций высшего и послевузовского образования с 2015 года проводится соответствующий мониторинг путём сверки данных через поступления обязательных пенсионных отчислений на выпускников посредством информационной системы Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Учитывая отсутствие в информационной базе Государственной корпорации "Правительство для граждан" (ГЦВП) сведений о профессии, по которой работает выпускник, мониторинг осуществляется на основе пенсионных отчислений выпускников", - отметили в министерстве.

Помимо официального трудостройства многие работают "в серую". Однако конкретных данных о количестве выпускников с условным трудоустройством в министерстве не имеют.

Какие есть проблемы с трудоустройством?

Одной из основных причин проблем с трудоустройством выпускников эксперты назвали "низкую заинтересованность предприятий и промышленности в целевой подготовке кадров, включая организацию практики и последующее трудоустройство выпускников". Также отмечается слабое взаимодействие акиматов областей и работодателей с вузами по вопросам трудоустройства.

Какие профессии наиболее востребованы сегодня?

По данным минобразования, самой популярной профессией у казахстанских выпускников является профессия педагога. Этому есть логичное объяснение.

"Это связано с ежегодным ростом демографической ситуации, наряду с увеличением количества детей, строятся новые школы и создаются новые рабочие места для учителей. Это одна из главных причин, по которой дети выбирают педагогические специальности. На 2023-2024 учебный год планируется выделить более 16 тысяч образовательных грантов на специальности педагогического направления", - ответили в ведомстве.

С другой стороны, с развитием автоматизации и цифровых технологий сокращается спрос на профессии ручного труда, такие как сметчики, пробоотборщики, кассиры и диспетчеры.

"По поручению президента Касым-Жомарта Токаева создан проект "Новые специалисты Казахстана и атласы услуг". Проект охватывает девять ключевых направлений: нефть и газ, сельское хозяйство, транспорт и логистика, машиностроение, информационные и коммуникационные технологии, энергетика, туризм, строительство и горнодобывающая промышленность. Основная цель этого проекта - проанализировать текущие профессии, выявить и определить будущие тенденции на рынке труда, которые будут актуальны с учетом меняющихся профессий", - добавили в министерстве.

Часть выпускников выбрало продолжить путь обучения. Так, в 2022-2023 учебном году в магистратуру поступили 35660 человек.

Что касается практики, на сегодняшний день более 12 тысяч студентов в рамках сотрудничества с работодателями получают обучение за счёт крупных казахстанских предприятий и нацкомпаний, где им гарантировано трудоустройство после окончания вуза.