Председатель правления АО "Центр международных программ" Адиль Кусманов сообщил о новых правилах участия в государственной программе "Болашақ", передаёт BaigeNews.kz.

В эксклюзивном интервью программе "Уәде" он подтвердил, что в порядок отбора соискателей внесены возрастные ограничения.

Ранее участие в программе было доступно без ограничений по возрасту - заявки могли подавать даже граждане пенсионного возраста.

Поводом для пересмотра условий стал резонансный случай, когда одним из участников стал 78-летний соискатель.

Согласно новым правилам, установлен максимальный возрастной порог для прохождения научной стажировки:

для мужчин — 59 лет,

для женщин — 57 лет.

Адиль Кусманов пояснил, что соответствующие изменения уже закреплены приказом министра науки и высшего образования и вступили в законную силу.

По словам Кусманова, решение принято в рамках повышения эффективности программы и с учётом практических факторов, таких как перспективность дальнейшей научной деятельности, востребованность в сфере образования, а также возврат инвестиций государства в человеческий капитал.

Программа "Болашақ" действует с 1993 года и предоставляет гражданам Казахстана возможность пройти обучение за рубежом с последующим возвращением и работой на родине. Возрастные ограничения затронули только направление научной стажировки — остальные категории, такие как магистратура и докторантура, пока остаются без изменений.

В начале года казахстанцев информировали, что в правила отбора претендентов на стипендию "Болашак" внесли изменения.

Ранее сообщалось, что суд обязал выпускника "Болашак" возместить расходы за обучение. Выпускник программы не отработал обязательный срок и лишился стипендии.