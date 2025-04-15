Больше не поедут в 78: "Болашакерам" ужесточили возрастные правила
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Председатель правления АО "Центр международных программ" Адиль Кусманов сообщил о новых правилах участия в государственной программе "Болашақ", передаёт BaigeNews.kz.
В эксклюзивном интервью программе "Уәде" он подтвердил, что в порядок отбора соискателей внесены возрастные ограничения.
Ранее участие в программе было доступно без ограничений по возрасту - заявки могли подавать даже граждане пенсионного возраста.
Поводом для пересмотра условий стал резонансный случай, когда одним из участников стал 78-летний соискатель.
Согласно новым правилам, установлен максимальный возрастной порог для прохождения научной стажировки:
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для мужчин — 59 лет,
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для женщин — 57 лет.
Адиль Кусманов пояснил, что соответствующие изменения уже закреплены приказом министра науки и высшего образования и вступили в законную силу.
По словам Кусманова, решение принято в рамках повышения эффективности программы и с учётом практических факторов, таких как перспективность дальнейшей научной деятельности, востребованность в сфере образования, а также возврат инвестиций государства в человеческий капитал.
Программа "Болашақ" действует с 1993 года и предоставляет гражданам Казахстана возможность пройти обучение за рубежом с последующим возвращением и работой на родине. Возрастные ограничения затронули только направление научной стажировки — остальные категории, такие как магистратура и докторантура, пока остаются без изменений.
В начале года казахстанцев информировали, что в правила отбора претендентов на стипендию "Болашак" внесли изменения.
Ранее сообщалось, что суд обязал выпускника "Болашак" возместить расходы за обучение. Выпускник программы не отработал обязательный срок и лишился стипендии.
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