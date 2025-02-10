Комитетом национальной безопасности при координации прокуратуры завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей области Жетісу по факту незаконного доступа в информационные системы Министерства здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz.

30 января текущего года решением суда города Талдыкорган они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205 и частью 2 статьи 208 Уголовного кодекса, и приговорены к штрафам в размере 300 месячных расчетных показателей (1 179 600 тенге).