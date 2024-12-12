В январе-сентябре 2024 года Астану посетили 1 097 413 человек, большую их часть составляют внутренние туристы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

В 2024 году туристов Астану посетило на 12% больше, чем в прошлом. Из 1 097 413 человек 261 964 или 23,9% – иностранцы.

Наибольший туристический поток в Астану был зафиксирован в летние месяцы. Так, в июне город посетили 757 068 человек, в июле – 807 219, в августе – 829 627, что стало пиковым значением за год.