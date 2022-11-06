Больше месяца ищут пропавшую мать троих детей из Мангистау

Фото: inaktau.kz

Больше месяца ищут пропавшую 27-летнюю девушку в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inaktau.kz.

Известно, что Жания Абдуллаева из Бейнеуского района вышла на работу в больницу и пропала без вести. Дома её ждут трое детей.

В полиции сообщили, что 29 сентября пропавшая купила билет на поезд Бейнеу - Мангистау. Отличительные черты: рост - около 160-165 см, плоский нос, родинка на верхней губе. Она говорит по-казахски. Одежда: серая куртка до колен, синие брюки, черные сапоги, сообщили в полиции.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят срочно обратиться в полицию.