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  • Больше месяца ищут пропавшую мать троих детей из Мангистау
inaktau.kz Сегодня, 06:17
48
Фото: inaktau.kz

Больше месяца ищут пропавшую мать троих детей из Мангистау

Больше месяца ищут пропавшую 27-летнюю девушку в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inaktau.kz.
 
Известно, что Жания Абдуллаева из Бейнеуского района вышла на работу в больницу и пропала без вести. Дома её ждут трое детей.
 
В полиции сообщили, что 29 сентября пропавшая купила билет на поезд Бейнеу - Мангистау. Отличительные черты: рост - около 160-165 см, плоский нос, родинка на верхней губе. Она говорит по-казахски. Одежда: серая куртка до колен, синие брюки, черные сапоги, сообщили в полиции.
 
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят срочно обратиться в полицию.
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#поиски человека #пропажа людей #Мангистау #Мангистауская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 06:17
48
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