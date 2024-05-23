  • 23 Мая, 23:59
  • BAIGENEWS

Больше казахстанского контента будет в поездах КТЖ

Сегодня, 20:33
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 20:33
Сегодня, 20:33
182
Фото: baigenews.kz

Контент мультимедийного развлекательного портала в поездах КТЖ будут обновлять ежеквартально. Об этом сообщил гендиректор АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов на брифинге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Rail-news.kz.

По его словам, пассажиры жаловались, что интерфейс портала им неудобен.

"Много пассажиров путешествуют на поезде регулярно. У нас даже есть специальная группа, которая получает обратную связь. Были пожелания о том, чтобы чаще обновляли контент, и чтобы он был нашим - отечественного производства", - сказал спикер.

Нацперевозчик учёл пожелания пассажиров, интерфейс портала изменили. Кроме этого, пересмотрели содержание и наполнение сайта. Теперь 50 процентов фильмов на портале - отечественного производства. Обновлять контент намерены каждые три месяца.

 

Самое читаемое

Наверх