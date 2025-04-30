Председатель Казахстанского союза спортсменов Азамат Карлыгашев в подкасте Oshakbayev.live у Рахима Ошакбаева поделился подробностями недавно вступившего в силу закона о спорте, передаёт BaigeNews.kz.

Карлыгашев отметил, что новый закон значительно меняет подход к распределению бюджета в спортивной сфере. Акцент сделан на увеличение финансирования тренеров и спортсменов в приоритетных дисциплинах: олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских видах спорта. По словам спикера, благодаря нововведениям тренеры, которые показывают реальные результаты и воспитывают успешных спортсменов, получат достойную оплату труда. Это, по его мнению, позволит повысить качество подготовки спортсменов и улучшит международные показатели Казахстана.

"Считаю, что это правильно, так как ранее в этом поле наблюдался дисбаланс. Сейчас по приоритетным видам спорта наши тренеры и спортсмены будут получать достойную оплату, по своим заслугам", - отметил Азамат Карлыгашев.

Другим важным моментом обсуждения стало сопротивление местных акиматов реформам министерства туризма и спорта. Азамат Карлыгашев отметил, что областное руководство ревностно относятся к назначенным из центра главам управлений спорта и стараются бойкотировать их работу.

По его мнению, причиной этому служит нежелание местных властей терять контроль над спортивными структурами, которые годами финансировались по остаточному принципу.

"У нас есть аналитика, показывающая, что руководители некоторых спортивных структур занимают свои должности по 20-22 года без заметных результатов. Теперь назначенные из центра специалисты пришли наводить порядок, но сталкиваются с противодействием на местах", — подчеркнул Карлыгашев.

Он также отметил, что данные реформы имеют значительную поддержку в обществе, так как позволяют оптимизировать расходы бюджета и направить средства на действительно эффективные и результативные направления. Экономия средств за счёт реформы составит порядка 144 миллиарда тенге, которые пойдут на усиление поддержки приоритетных направлений в спорте.