Больше чем игра. Почему шахматы являются сильнейшим инструментом в образовании?

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Почему шахматы стали универсальным образовательным инструментом, и как эта игра влияет на развитие школьников, рассказал старший советник комиссии FIDE "Chess in education" Леонче Гарсиа на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передаёт BaigeNews.kz.

"Практически во всём мире мы наблюдаем картину, когда всё больше и больше людей начинают всё меньше и меньше думать. Причин тому множество, но я упомяну только две из них: это ненадлежащее использование социальных сетей и тот высокий образ жизни, который у нас есть на дворе. Настала пора снова рекламировать и способствовать формированию культуры мышления", - считает Леонче Гарсиа.

По его мнению, коронавирусная пандемия стала поводом тому, что миллионы людей стали играть в шахматы.

"Что более важно - это то, что шахматы и их ценность, значимость в решении многих вопросов подтверждается результатами научных исследований. В Казахстане и в других странах, как Дания, Испания мы видим один и тот же результат. Учащиеся, в обучении которых используются шахматы, демонстрируют более высокий уровень развития интеллекта", - отметил представитель федерации.

Гарсия добавил, что у этих обучающихся лучшая успеваемость в таких важных предметах, как математика и чтение.

"Ещё один важный аргумент в пользу того, чтобы внедрять шахматы в образование - это деятельность и выводы, к которым пришёл один из ведущих психологов, который работает в Гарварде, Говард Гарднер. Он утверждает, что у человека не один, а восемь различных видов интеллекта. И мы с достаточной категоричностью можем заявлять о том, что шахматы способствуют развитию семи из восьми разновидностей человеческого интеллекта", - сказал он.

Кроме того, по мнению представителя федерации, шахматы очень хорошо вписываются в ландшафт 21 века.

"Причин много. Во-первых, шахматы - это единственный вид спорта, которым можно заниматься по Интернету. И во-вторых, шахматы способствуют развитию гибкости мышления. За последние 25 лет мир кардинально изменился. И как утверждают исследователи, в последующие 25 лет мир будет меняться с ещё большей скоростью. Более половины детей будут обучаться по тем специальностям, которых сейчас не существует в принципе. Поэтому гибкость мышления - это один из принципиально важных навыков, которые необходимы в наши дни", - заявил Леонче Гарсиа.

Он также добавил, что в шахматы играют при идущих шахматных часах. Поэтому в ходе игры мозгу приходится приспосабливаться к меняющейся обстановке, и принимать трудные решения в условиях дефицита времени.

"Когда я дохожу до этого момента в разговоре с министрами образования разных стран, они смотрят научные данные, перебивают меня, и спрашивают о том, что нужно убрать из учебного плана, чтобы найти место для шахмат. Мой ответ - ничего. Потому что шахматы мы используем как предмет, который сквозным образом проходит через всю школьную программу. Ведь шахматы очень связаны с формированием эмоционального интеллекта, а эмоциональный интеллект пронизывает все предметы", - сказал представитель федерации.

В заключении Леонче Гарсиа предложил сочетать преподавание шахмат с междисциплинарным подходом. То есть преподавать параллельно с другими дисциплинами, как математика, геометрия, арифметика и алгебра.