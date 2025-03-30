В Туркестанской области количество населённых пунктов, где не торгуют спиртным, увеличилось до 61, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Село Улгили стало одним из первых, где отказались от продажи алкоголя, это было 10 лет назад. В населённом пункте в составе Бабай Курганского сельского округа проживают 850 человек. Это 115 семей. С тех пор, как с прилавков магазинов исчезло спиртное, бытовых ссор стало меньше, а криминогенная ситуация значительно улучшилась, утверждают старожилы.

"В нашем селе не увидишь праздношатающихся пьяных людей. Нет драк, потасовок или краж. У нас есть порядок. Жители заняты делом, своим хозяйством. По вечерам добровольцы помогают полиции патрулировать село, чтобы не было подозрительных людей. Отказ от продажи спиртного стал большим вкладом в благополучие нашего села", – говорит редседатель совета ветеранов Бабай Курганского сельского округа Тореш Алканов.

Инициаторами отказа от спиртного выступили старейшины, их поддержала и молодёжь. Полиция тоже внесла вклад в реализацию идеи. Участковые проводили подомовые обходы, вели разъяснительную работу.

Рейтинг сёл, отказавшихся от спиртного, возглавляет Мактааральский район. Алкоголь там не продают в 20 населённых пунктах. К инициативе предлагают присоединиться и в областном центре. Общественные активисты считают недопустимым торговлю спиртным в духовной столице. Пока это мнение нашло поддержку у владельцев 40 торговых точек.