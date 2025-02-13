Городская больница №1 в Павлодаре была построена в 1980 году, с того времени серьезного ремонта в здании не проводилось. При этом каждый год здесь принимают больше 20 тысяч пациентов и проводят около 15 тысяч операций. Реконструкцию начали лишь летом 2022 года. Завершить работы оптимистично пообещали в начале 2024 года, однако ремонт до сих пор не закончен. Как все это время работают медики и как теперь выглядят больничные палаты, корреспонденту BaigeNews.kz рассказал главврач медучреждения.

Все время пока идут ремонтные работы, в больнице продолжают принимать пациентов.

Начало работ

"Масштабного ремонта в больнице не было с момента постройки – с 80-х. Единственное, в 2020 году мы по "Дорожной карте" отремонтировали отделение неврологии. Выделено было около 60 миллионов тенге. Но это всего 600 квадратных метров при общей площади больницы в 22 тысячи квадратных метров. Глобально ситуация не изменилась", - говорит Нурлан Жумажанов.

Фото автора.

Затем, в 2021 году, к основному корпусу больницы сделали пристройку, где разместили приемный покой. Работает он по триаж-системе: пациентов в зависимости от состояния распределяют в красную, желтую или зеленую зоны. В новом приемном покое появились противошоковая палата, дополнительные операционные и реанимация.

Все это хорошо, но по сравнению с состоянием всей остальной больницы разница на лицо. Прошел по коридору и попал в прошлое, лет на 30 назад. Где еще оставались деревянные оконные рамы.

"Пристройка стоила 2,4 миллиарда тенге, из которых 1,8 миллиарда потратили на медицинское оборудование, только 600 миллионов – на строительные работы. Уже потом нас поддержали с проектом реконструкции, потому что масштабного ремонта в первой городской больнице не было никогда, инженерная инфраструктура пришла в негодность и требовала огромных ресурсов на поддержание своей работоспособности", - рассказывает главврач.

Фото автора.

Закрывать на 2 года или полностью сносить старую больницу, как предлагали в соцсетях горожане, разумеется, не стали. Система здравоохранения региона просто не сможет принять такую нагрузку и перераспределить пациентов.

"У нас многопрофильный стационар. Есть такие отделения, которых в области больше нигде нет: ожоговое, отделения политравмы и нефрологии, челюстно-лицевая хирургия, нейрохирургия, сосудистая хирургия. Ежегодно в приемный покой обращаются 60-70 тысяч пациентов, подлежат госпитализации только 25-30% из них. 24 тысячи пациентов у нас проходят лечение, 12-14 тысяч из них мы оперируем. И как некоторые предлагали, закрыть больницу, снести и построить новую мы не можем. Строительство занимает минимум 3-5 лет. Тем более, любая больница – это сложное инженерно-техническое сооружение. Например, построить новую школу быстрее и проще. А у нас здесь - медицинские газы, система резервного энергоснабжения, насосы-повысители, сложное оборудование. Одних лифтов – 8 штук. Другими словами, оптимальный вариант – провести реконструкцию существующего типового здания", - отмечает Нурлан Жумажанов.

На ремонтные работы выделили 12,6 миллиардов тенге. Конкурс на реконструкцию выиграла компания ТОО "Bazis Construction". И, как объяснил руководитель больницы, сроки ремонта затянулись не по вине подрядчика, все зависело от графика финансирования из республиканского бюджета.

Санузлы в палатах и новые операционные

После комплексной реконструкции первая городская больница должна выйти на один уровень с республиканскими клиниками. За 12 миллиардов должны не просто обновить фасад, заменить окна и подкрасить стены, а полностью модернизировать три из пяти блоков медучреждения.

Самая важная часть проекта - создание в региональной больнице гибридной операционной. Для точной диагностики здесь планируется установить моноплановый ангиограф последнего поколения стоимостью почти 1 миллиард тенге. Это особенно важно при лечении пациентов с опухолями головного мозга, инсультами, сосудистыми заболеваниями и политравмой. Также отремонтировать планировалось палаты, оборудовав в каждой отдельный санузел. Раньше туалет и душ были общими на весь этаж.

А чтобы справляться с потоком больных во время реконструкции, решено было работать поэтапно. Как говорят сами врачи, "устроили рокировку".

"Как мы выкрутились: приспособили здание хосписа под отделения терапевтического профиля. Как могли, сделали косметический ремонт, но все равно это доставляло неудобства как нам, так и пациентам. Приходилось возить больных на рентген и физиопроцедуры в основной блок, туда-обратно перевозить лекарства. Сейчас ремонт в блоке "А" практически завершен, из семи этажей мы пять "заселили"", - говорит Нурлан Жумажанов.

Однако главной сложностью во время реконструкции стало сокращение числа операционных. Чтобы выйти из положения, медики взяли на себя большую нагрузку: операции шли до позднего вечера. С уборкой помещений тоже стало сложнее: пыль из закрытой на ремонт части больницы все равно разносится по зданию. С этим пришлось справляться санитаркам.

Жалобы пациентов

В декабре 2024 года в соцсетях появилось видео из первой горбольницы, в котором пациенты жаловались на состояние душевой в отделении, где лежат беременные: разбитую плитку, рваные шторки, осыпающуюся штукатурку. В больнице в ответ пообещали скорый переезд в отремонтированную часть здания.

Под новый год отделение гинекологии действительно переехало. В обновленном крыле сейчас размещают пациенток, которым необходимо оперативное вмешательство. При этом часть отделения все еще находится в корпусе, где ремонта не было.

"Мы отдали приоритет беременным и послеоперационным больным. В старой части лежат температурящие пациентки с воспалительными заболеваниями. Конечно, они спрашивают: "А кто в этом красивом отделении лежит? Мы тоже хотим". Очень ждем, чтобы там тоже сделали ремонт. Тем более после ремонта палаты у нас - почти как гостиничные номера. Отдельная комната с санузлом - с душем, с унитазом. Есть отдельный бокс для пациенток с подозрением на инфекционные заболевания. Прямо в отделении находится малая операционная. Раньше здесь стояло оборудование 80-х годов, старые кресла мы неоднократно ремонтировали. Сейчас там все сделано по современным стандартам, часть аппаратов такие же, как в основных операционных", - рассказывает глава отделения Алия Ахметова.

В палатах также есть возможность централизованной подачи кислорода. На каждом этаже предусмотрена своя приточно-вытяжная система вентиляции, что позволяет избежать распространения внутрибольничных инфекций.

"Так инфекции из одного отделения не попадают в другие. Это важно, потому что внутрибольничная инфекция - бич больших стационаров. Она очень тяжело лечится, устойчива к большинству антибиотиков", - отмечают медики.

Помимо гинекологии в обновленные помещения уже перебрались урологи, хирурги, отделение политравмы. Следующие на очереди – нейрохирурги. Ремонт на их этаже почти закончен, оборудование установлено.

Конец реконструкции

Завершить реконструкцию трех блоков больницы рассчитывают к середине года.

"Закончить должны во втором квартале 2025 года. Осталось сделать 6 операционных, гибридную операционную, центральное стерилизационное отделение", - уточнил Нурлан Жумажанов.

Отделение стерилизации будет отвечать всем современным стандартам инфекционной безопасности. Сейчас же медики работают на старом оборудовании, которое старше половины врачей в больнице.

"Оборудование есть, но оно сильно устарело. К примеру, дезинфекционная камера у нас – 1983 года, мы ее ремонтируем, обслуживаем, но ей уже 42 года. Она старше, чем многие из наших врачей, и это словно сидеть на пороховой бочке: если завтра старое оборудование сломается, вся работа больницы встанет, потому что медики не могут работать без стерильных инструментов", - не скрывает главврач.

Хорошая новость в том, что 9 из 12 миллиардов будут потрачены на оборудование.

"Это более 1 300 единиц оборудования: от банальной каталки до ангиографа. Один только комплекс чистых помещений стоит около двух миллиардов тенге", - уточнили в первой городской больнице Павлодара.

Часть оборудования уже в работе, благодаря чему павлодарские хирурги начали проводить операции, ради которых раньше отправляли пациентов в столичные клиники. Старое оборудование сильно ограничивало возможности медиков. Отчасти поэтому часть молодых кадров уезжала из региона в крупные клиники. Сами врачи не скрывают: хочется расти профессионально и работать в светлых, современных больницах с новым оборудованием, а не с советскими аппаратами.

"В этом году благодаря новому оборудованию наши урологи стали проводить сложные операции на почках, которые раньше проводились только в Астане и Алматы. Павлодар - третий город Казахстана, который начал проводить подобные операции. Также наши хирурги освоили четыре новых вида оперативных вмешательств, для чего мы приглашали специалистов из Москвы, Астаны и Алматы. Это операции на паращитовидные железы, на пищеводе, печени, поджелудочной железе. Более того, наши травматологи успешно применяют новые технологии при вмешательствах на коленном, тазобедренном и плечевом суставах. Для лечения обширных дефектов кожи комбустиологи (ожоговые врачи) используют технологию трансплантации дермальных аллофибробластов. Это клеточные структуры, выращиваемые в Национальном центре биотехнологий в Астане. Раньше данная операция проводилась только в двух научных центрах столицы", - уточняет Нурлан Жумажанов.

За несколько следующих месяцев в больнице должны оборудовать ту самую гибридную операционную. Для этого на следующей неделе в Павлодар прибудут польские специалисты.

"Политравма, нейрохирургия, сосудистая хирургия – это те, кому в первую очередь нужна гибридная операционная. Обычно пациента с политравмой сначала оперирует одна команда хирургов, затем они уступают место коллегам. В гибридной операционной можно одновременно оперировать два жизненно важных участка. Допустим, когда пациент поступил после ДТП с травмами головы и таза. Кроме того, с новым оборудованием мы сможем оперировать опухоли головного мозга, с которыми пациенты раньше уезжали в столичные научные центры и за границу", - перечислил глава медучреждения.

Нурлан Жумажанов особо отметил, что современное оборудование позволит снизить риск врачебных ошибок за счет того, что хирург получит четкую визуализацию.

Ремонт закончится, но не совсем

После завершения реконструкции еще два блока больницы останутся без ремонта. В больнице уже подготовили проект для второго этапа работ. Он даже прошел госэкспертизу.

"Второй этап нужен, чтобы во всей больнице были одинаковые условия. Чтобы нашим пациентам было комфортно. Надеемся, что деньги для продолжения проекта найдутся. Стоимость его вдвое меньше. Из наиболее затратной части по медоборудованию - лучевая диагностика, рентген, оборудование для реабилитации, те же локоматы, чтобы заново учить пациентов ходить. Сейчас таких тренажеров в больнице нет", - отмечает Нурлан Жумажанов.

Также запланирована реконструкция старого больничного морга, где капитальный ремонт не проводился никогда. Общая стоимость второго этапа реконструкции составит около 6 миллиардов тенге.