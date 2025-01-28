Больше 30 тысяч казахстанцев обратились в умный бот прокуратуры Астаны
Разработка столичной прокуратуры помогает астанчанам.
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Разработанный прокуратурой города Астаны "WhatsApp" - бот продолжает служить гражданам страны в противодействии и предупреждении мошенничества, передаёт BaigeNews.kz.
6 месяцев назад прокуратурой столицы разработан "WhatsApp" - бот для проверки телефонных номеров на предмет установления потенциальных мошенников. С момента запуска через "WhatsApp" - бот обратились более 30 тыс человек, имеется множество положительных отзывов.
"WhatsApp" - бот работает в штатном режиме, в день обрабатывается свыше 100 запросов пользователей. Пользователь вводит необходимый номер телефона в "WhatsApp" - бот (8-747-680-02-10), после анализа этих данных бот принимает решение о статусе предоставленного номера, определяя, является ли он мошенническим", - говорится в сообщении прокуратуры.
К слову, проект зарекомендовал себя в качестве хорошего инструмента для минимизации рисков финансовых потерь и других негативных последствий от мошеннических действий при получения различных услуг и покупке/продаже товаров.
"В этой связи, напоминаем, что при поступлении подозрительных звонков и сообщений Вы можете воспользоваться "WhatsApp" - ботом и обезопасить себя от мошеннических действий", - добавили в прокуратуре.