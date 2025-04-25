Первые результаты изучения студентами по программе "AI-Sana" озвучат в студии BaigeNews.kz. Гостем нового выпуска проекта "Важная тема LIVE" стала исполняющая обязанности председателя АО "Фонд науки" Алия Сембаева. "AI-Sana" создавалась, чтобы обеспечить студентов дополнительными знаниями в области искусственного интеллекта. Действительно ли будущее, о котором так много говорили в фантистических фильмах, практически наступило? И сможет ли подстроиться под него старшее поколение? Узнаете в нашем интервью.