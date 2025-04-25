  • 25 Апреля, 17:14
  • BAIGENEWS

Больше 200 тысяч казахстанских студентов обучились ИИ

Какие навыки они приобрели?

Сегодня, 16:00
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BaigeNews.kz Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00
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Фото: BaigeNews.kz

Первые результаты изучения студентами по программе "AI-Sana" озвучат в студии BaigeNews.kz. Гостем нового выпуска проекта "Важная тема LIVE" стала исполняющая обязанности председателя АО "Фонд науки" Алия Сембаева. "AI-Sana"  создавалась, чтобы обеспечить студентов дополнительными знаниями в области искусственного интеллекта. Действительно ли будущее, о котором так много говорили в фантистических фильмах, практически наступило? И сможет ли подстроиться под него старшее поколение? Узнаете в нашем интервью. 

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