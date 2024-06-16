Больше 20 гектаров сухой травы сгорело в Туркестанской области
Сегодня, 17:54
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Сегодня, 17:54Сегодня, 17:54
132Фото: МЧС РК
В Туркестанской области потушили возгорание сухой травы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"На открытой территории в трёх километрах от села Бирлик загорелась сухая трава. Силами МЧС огонь ликвидирован на площади 23,5 га", — говорится в сообщении.
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