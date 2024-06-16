  • 16 Июня, 18:52
  • BAIGENEWS

Больше 20 гектаров сухой травы сгорело в Туркестанской области

Сегодня, 17:54
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 17:54
Сегодня, 17:54
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Фото: МЧС РК

В Туркестанской области потушили возгорание сухой травы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"На открытой территории в трёх километрах от села Бирлик загорелась сухая трава. Силами МЧС огонь ликвидирован на площади 23,5 га", — говорится в сообщении. 

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