В Казахстане в зоне риска подтопления находятся 1223 населенных пункта, передает BaigeNews.kz.

Об этом на правительственном часе в Сенате рассказал министр по чрезвычайным ситуациям. Чингис Аринов напомнил о ликвидации прошлогодних наводнений. Тогда режим чрезвычайной ситуации местного объявляли в десяти регионах страны.

"Так, было подтоплено свыше одиннадцати тысяч жилых домов, более 25 тысяч дач и участков, 453 зданий, размыто 150 участков автодорог и одиннадцать мостов. Зарегистрирован падеж свыше двенадцать тысяч голов сельхозживотных. Основной причиной подтоплений послужило аномальное развитие гидрометеорологической обстановки в зимне-весенний период. Высокое увлажнение почвы на момент начала заморозков привело к накоплению значительного количества влаги в мерзлом слое почвы", - продолжил министр.

За весь прошлый год во время паводков в регионах спасли свыше 120 тысяч казахстанцев. Было откачено более 35 миллионов кубометров воды. В сжатые сроки возвели порядка тысячи километров временных защитных дамб и валов. И, что очень важно, впервые внедрили новые методы спасательных и срочных работ.

"К примеру, установка понтонных мостов в Актюбинской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях, что позволило обеспечить транспортное сообщение и доставку продуктов питания. Общая группировка сил и средств участвовавших в аварийно-спасательных работах составляла свыше 63 тысяч человек, порядка семи тысяч единиц техники, более одной тысячи водооткачивающих устройств, 418 плавсредств и 38 воздушных судов", - рассказал министр.

Для ремонтно-строительных работ, уже после паводков, продолжил Чингис Аринов привлекли порядка восьми тысяч человек и 700 единиц техники. До конца прошлого года в пострадавших регионах отремонтировано порядка девяти тысяч домов, построено более двух тысяч новых.

Напомним, ранее сообщалось, что прогнозировать паводки в Казахстане будет новая система. Кроме того, депутат Сената Парламента Андрей Лукин призвал разработать эффективные меры борьбы с паводками.