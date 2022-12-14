Больше 1000 продуктовых корзин раздали нуждающимся астанчанам ко Дню Независимости

Фото: акимат Астаны

В Астане продолжается раздача продуктовых корзин нуждающимся в помощи семьям в канун Дня Независимости. К этому времени развезли уже больше тысячи проднаборов, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Благотворительное мероприятие организовано акиматом города Астаны в рамках многолетнего традиционного "Марафона добрых дел". В раздаче продуктовых наборов большую помощь оказывают волонтеры и неравнодушные горожане. В каждой из тысячи коробок есть самые необходимые продукты - мука, сахар, масло, макароны, гречка, рис и пр. Помощь получили нуждающиеся столичные семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, многодетные семьи, матери-одиночки.

"Накануне Дня Независимости было собрано более 1000 корзин для малообеспеченных семей, жителей социально незащищенных слоев населения, многодетных матерей, семей, воспитывающих детей с особыми потребностями, неполных семей и детей, оставшихся без попечения родителей. Это необходимые продукты для ежедневного потребления: гречка, подсолнечное масло, сахар, мука, рис, макароны, колбаса, курица и др. Акимат Астаны регулярно организует такие акции совместно со спонсорами, и мы приглашаем жителей города поучаствовать в таком благом деле. Эта акция проводится каждый год. Это пятое мероприятие с начала года. В последний раз мы раздавали мясо вовремя Курбан-Байрам", - рассказал советник акима Астаны Куаныш Молдабек.

Проблемы семей с низким социальным статусом всегда были в центре внимания столичного акимата. Волонтеры первым делом отправились в дом многодетной матери Асем. Женщина не могла скрыть своей радости. Она поблагодарила участников благотворительной акции.

"У меня четверо детей. Муж работает, а я дома с ребенком. Я не ожидала такого сюрприза. Я очень счастлива. Хочу выразить благодарность волонтерам, людям, которые организовали такую нужную работу. В такой светлый праздник нас вспомнили и поздравили. Пусть наша страна будет в мире, а наш народ в безопасности, наши дети не будут болеть. Мы живем в Астане более 5 лет. Всего три года назад мы прошли регистрацию по месту жительства и встали на очередь на приобретение собственного жилья. Мы с нетерпением ждем очереди", - говорит многодетная мама.

По словам Нурбакыт Болатовой, воспитывающей пятерых детей, такую социальную поддержку постоянно оказывает городская администрация.

"Социальную помощь мы получаем не первый раз. И это ощутимая поддержка нашей большой семье. Мы хотим выразить благодарность администрации, спонсорам и волонтерам, которые из года в год нам помогают. В 2019 году по государственной программе "Счастливая семья" мы получили 2-х комнатную квартиру. Сейчас платим по 63 тысячи каждый месяц. Мы живем в теплой и уютной квартире, а главное, нам удобно платить. Пусть таких программ для простого народа будет как можно больше", - сказала Нурбакыт Болатова.

Акция добрых дел уже стала традиционной. Акимат призывает всех, кто может, поддержать данную акцию, быть неравнодушными и творить добрые дела, не дожидаясь повода.