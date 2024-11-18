Больше 100 медработников привлекли к ответственности за оборот прекурсоров
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191 должностное лицо, в том числе 108 медицинских работников, привлечены к административной ответственности в Казахстане.
На территории страны проведено внеплановое республиканское оперативно-профилактическое мероприятие “Дәрмек”, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Основной целью данной операции является выявление правонарушений в сфере легального оборота наркотиков и пресечение распространения аптечной наркомании. В ходе рейдовых мероприятий проверено более одной тысячи организаций, использующих прекурсоры и медицинские препараты, в том числе 721 аптека, 77 складов, 159 лечебно-профилактических учреждений и 129 промышленных предприятий.
По сравнению с прошлым ОПМ “Дәрмек” отмечается рост выявленных административных правонарушений на 30%.
Ограничен оборот более трех тысяч тонн прекурсоров. К слову сказать, это товары двойного назначения и могут быть использованы при изготовлении синтетических наркотиков. К административной ответственности привлечено 191 должностное лицо, в том числе 108 медицинских работников. За нарушения условий хранения ограничен оборот свыше 44 тысяч таблеток и 14 тысяч ампул психоактивных препаратов. Выявлено пять уголовных правонарушений в сфере обращения с наркотическими средствами, – сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.
К примеру, в ходе проверки на территории одного из промышленных объектов Западно-Казахстанской области обнаружено и изъято более 14 тонн соляной кислоты, которая использовалась без лицензии.
При проверке медицинской организации в области Абай выявлены нарушения правил хранения и уничтожения наркотических средств, где изъято 137 ампул психоактивных веществ. В отношении фармацевта заведено уголовное дело.
"Обращаемся к юридическим лицам, занимающимся оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, на необходимость соблюдения норм транспортировки, хранения, использования и реализации подконтрольных веществ. МВД напоминает, что за нарушения установленных законодательством требований в сфере легального оборота наркотиков предусматривается уголовная ответственность по статье 303 УК, что влечет наказание в виде штрафа в размере до 600 тысяч тенге либо арест на срок до 40 суток", – отметил Куандык Альжанов.
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