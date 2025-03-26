В жилых домах Павлодарской области установлено около 2 000 лифтов. Многие из них отработали по 40-45 лет вместо положенных 25. Менять устаревшие подъемники жильцам предстоит за свой счет, передает BaigeNews.kz.

По данным министерства промышленности и строительства, в жилом фонде Казахстана насчитывается около 35 тысяч лифтов. Из них подлежат замене 4877, чуть больше 3200 подъемников нуждаются в капитальном ремонте. Больше всего устаревших лифтов насчитывается в Павлодаре, Усть-Каменогорске, Атырау и Семее.

Павлодар

Всего в Павлодаре - 1308 многоэтажек, лифты установлены в 438 из них, всего подъемников – около 1600. Обновлять лифты в областном центре начали в 2019 году.

Старые лифты меняли по госпрограмме. Деньги на разработку проектно-сметной документации и проведение госэкспертизы выделяли из местного бюджета, эти расходы город взял на себя. Жильцов обязали оплатить только замену старой кабины на новую.

- На сегодняшний день в 33 многоэтажках проведен капремонт. В 2025 году планируется замена лифтов в 11 домах. Решение о замене аварийного лифта принимается на общем собрании собственников, согласие должны дать не менее 2/3 от общего числа собственников, - сообщили в акимате города.

Фото: Александра Григорьева.

Три года назад процент износа лифтового хозяйства в Павлодаре был выше 70%, но снизился он не только и не столько благодаря замене подъемников, сколько благодаря строительству новых жилых домов. В каждом из которых установлены несколько новеньких лифтов.

Планировали больше

Деньги на модернизацию выделяют через подведомственную павлодарскому акимату структуру - ТОО "Горкомхоз Модернизация жилья".

В первый год удалось заменить всего два подъемника в шестнадцатиэтажке на 112 квартир. Чтобы добиться согласия от жильцов и подготовить документы, ушёл год. За разработку проектно-сметной документации и проведение госэкспертизы город заплатил четыре миллиона тенге. Новые лифты обошлись жильцам в 22,5 миллиона тенге.

В 2020 году обновили ещё два лифта на 19 миллионов тенге. Три миллиона было выделено на разработку ПСД и экспертизу, остальную сумму жильцы должны постепенно вернуть в бюджет. Два месяца, пока шли работы, люди поднимались на свои этажи пешком.

Установили им белорусские лифты, изготовленные на могилевском заводе. Электронные, бесшумные, с защитой от перегруза. Установку производила фирма ТОО "Павлодарлифтремонт".

В 2021 году заменили всего один лифт, еще несколько начали менять, но не успели до нового года. В 2022 году планировали заменить сразу 30 старых лифтов, реально заменили - восемь. В 2023 году в Павлодаре не обновили ни одного лифта. Прошлый год был более удачным, несколько подъемников все же обновили.

Аксу и Экибастуз

В Аксу насчитывается всего 105 лифтов, у 32 из них истек срок эксплуатации. Подъемники устарели в десяти многоэтажках.

В Экибастузе ситуация похуже: больше четверти века отработали 170 лифтов, 17 из них требуют срочной замены.

- Всего в городе Экибастузе - 367 лифтов, в том числе 329 расположены в многоквартирных жилых домах. Остальные находятся в торговых центрах и соцобъектах. В жилых домах завершили нормативный срок службы порядка 170 лифтов. Согласно заключению промышленной экспертизы, необходимо заменить 17 подъемников. В текущем году ведется работа по замене в рамках программы модернизации 10 лифтов, - рассказали в акимате Экибастуза.

Ранее по программе модернизации в городе горняков и энергетиков заменили всего 4 лифта.

- У жителей многоквартирных жилых домов есть возможность полностью обновить устаревшие лифты и оборудование на возвратной основе по государственной программе капитального ремонта. Со своей стороны, мы предлагаем организовать общее собрание с жителями дома, где расскажем об условиях замены лифтов и дадим необходимые разъяснения,- рассказали в местном отделе жилищной инспекции.

Саботаж или поломка

Проблемы в Павлодарской области возникают не только со старыми лифтами, но и с новыми. В начале месяца в Экибастузе остановились подъемники в десяти новостройках, и людям пришлось подниматься пешком. В качестве причины озвучили неисправность плат управления.

На место выехал аким города Аян Бейсекин, и почти сразу лифты чудесным образом заработали. Градоначальник заподозрил обслуживающую организацию в саботаже – в отместку за долги жильцов. Как оказалось, обслуживающей организации ТОО "ПавлодарЛифтРемонт" жители тех самых многоэтажек задолжали 2,5 миллиона тенге.

В итоге ответственностью пригрозили и обслуживающей организации, и должникам - вплоть до выселения. Дело в том, что это арендное жилье.

- Вопрос, имевшей место в марте текущего года, находится на контроле правоохранительных органов по поручению акима города. Это были лифты в арендном жилье, в новостройках. На текущий момент все лифты запущены, - сообщили в акимате города.

Жильцов ситуация возмутила, своим недовольством они делились в соцсетях.

- Это шантаж со стороны организации обслуживающей лифты. Они таким образом пытаются чтобы должники оплатили свои долги за обслуживание, тем самым настраивают жильцов друг против друга. Почему должны терпеть неудобства те люди, которые живут без долгов?, - написала в соцсетях одна из горожанок.

К слову, о контроле со стороны правоохранительных органов, о котором говорили в городской администрации: в областном департаменте полиции сообщили, что заявление не поступало, вопросом занимается жилиспекция.

Лифт принадлежит жильцам

По закону лифты в многоэтажках - общедомовая собственность. Как крыша, подъезды, лестницы, чердаки и подвалы. Неважно, на каком этаже вы живете, поднимаетесь по лестнице или вызываете лифт. Подъемник настолько же ваш, как и соседский. Первый этаж не может откреститься от протекающей крыши, а десятый – от старого бойлера в подвале.

Но менять лифт в многоэтажке – дорого. По госпрограмме жильцы платят в рассрочку, а иначе пришлось бы одномоментно выплатить по 150-200 тысяч тенге с квартиры. С годами ценник подрос.

- В областном центре нуждаются в замене около 70% лифтовых кабин. Лифт, как и подвал и крыша, является общим имуществом кондоминиума и принадлежит жильцам. Согласно статьи 32 Закона "О жилищных отношениях", бремя содержания несут все собственники. Сумма необходимая на замену лифта - от 15 до 20 миллионов. Это зависит от этажности, размера шахты, и грузодъемности, - рассказали в пресс-службе акима Павлодара.

Если менять лифт по госпрограмме, размер ежемесячного платежа зависит от площади квартиры. При этом за пользование лифтом тоже нужно платить, это отдельная строка в квитанции. Многие жильцы не хотят дополнительных затрат, и в итоге начинаются настоящие соседские войны между верхними и нижними этажами.

- Я живу на восьмом этаже, лифт у нас старый. Раньше он мог неделями не работать, а когда сломался мотор, - не работал месяц. Сейчас такое происходит реже, - говорит павлодарка Анна Устименко. - Бывало, люди застревали. Из-за этого возникали определенные проблемы: пожилым тяжело подниматься, если скорая приехала, а лифт не работает, это тоже очень сложно. А насчет полной замены, я бы лучше платила эти 2-3 тысячи в месяц, не такие уж большие деньги, зато поставили бы новый лифт. А то каждый раз, когда идешь с покупками, с тяжелыми сумками, думаешь, работает он или на восьмой этаж придется подниматься пешком с пакетами.

Девушка однажды сама попала в затруднительную ситуацию: гостившей у нее подруге стало плохо. Приехала скорая, но лифт сломался. Медикам и пациентке пришлось спускаться пешком.

А вот в девятиэтажке, где живет пенсионерка Галина Груздева, лифт обновили еще в 2021 году. Обошлось это в 8,9 миллиона тенге.

- Наш дом построен в начале 80-х, живу здесь около 40 лет. Лифт был старый, ломался, соседи застревали. Но я ни разу им не пользовалась, на второй этаж можно и пешком подняться. Тем более на нашем этаже лифт вообще не останавливается. Когда предложили заменить, соседи чуть не переругались, пока собирали подписи, - рассказывает пенсионерка Галина Груздева. – Каждый месяц плачу за новый лифт, которым не пользуюсь, по 1850 тенге. За восемь лет выйдет около 180 тысяч. Но раз лифт - общедомовое имущество, как трубы в подвале, приходится платить.

Новый подъемник работает намного тише советского предшественника, его грузоподъёмность – 400 килограммов. И хотя внутри была табличка с названием "Иртыш Лифт-Импорт", это не отечественное производство, а дилер могилевского завода.

При этом многие павлодарцы отказываются от замены лифта, потому что считают, что сумма между собственниками делится несправедливо. Они уверены: оплата должна зависеть не от площади квартиры, а от количества проживающих. Однако число это переменное. Люди переезжают, у них рождаются дети, и постоянно отслеживать эти сведения и делать расчеты сложно. Разделить поровну на всех собственников – тоже не совсем правильно.

Придется ходить пешком?

В начале года казахстанцев, и павлодарцев в том числе, возмутила новость о том, что старые лифты вот-вот должны отключить. Дело в том, что в ноябре прошлого года Евразийская экономическая комиссия изменила технический регламент по безопасности лифтов. По новым правилам подъемники, отработавшие срок в 25 лет, в Казахстане должны были заменить еще месяц назад, а в Армении, Беларуси, Кыргызстане и Российской Федерации - до 15 февраля 2030 года.

Возможно ли заменить больше 4000 лифтов хотя бы в этом году? Нет. По официальным данным, с 2019 года за счет средств местного бюджета произведена замена 1728 лифтов. А это около шести лет. В Павлодаре, например, за это время согласие на замену лифта подписали жильцы 33 домов. Это капля в море. А вот в Алматы за два года обновили почти весь устаревший лифтовой парк.

Напомним, за последние годы в стране произошло несколько трагических несчастных случаев, связанных с лифтами. Причины разные. Так, в прошлом году в Семее шесть человек попали в больницу после падения лифта в многоэтажном доме, построенном в конце 90-х. До этого в одном из магазинов Актау внезапно упал лифт и придавил 34-летнего мужчину. Тот погиб на месте. Был случай, когда в Шымкенте упал лифт, в котором находились восемь человек. Серьезных травм, к счастью, никто не получил. А за несколько лет до этого в Актобе погибла 27-летняя девушка: ее зажало между шахтой и кабиной лифта, который поехал вверх.