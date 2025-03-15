С приходом весны в Казахстане традиционно возрастает угроза паводков. В 2025 году власти страны активно реализуют меры для предотвращения возможных подтоплений. В регионах проводятся инженерные работы, мониторинг состояния водоемов и укрепление защитных сооружений. О том, как в разных регионах страны готовятся к приходу большой воды в обзоре BaigeNews.kz.

По данным МЧС РК, в республике к весне мобилизуют силы и технику для оперативного реагирования в случае обострения ситуации. Комплексные меры включаютв себя постоянное взаимодействие между государственными органами, экстренными службами и военными подразделениями, что позволяет минимизировать риски и возможные потери.

Астана: битва со снегом

В столице Казахстана превентивные мероприятия стартовали ещё зимой. Коммунальные службы организовали вывоз более 7,4 миллиона кубометров снега, расчистили арычно-лотковые сети протяжённостью свыше 57 километров. Дополнительно был проведён осмотр снежных полигонов и русла реки Есиль для оценки потенциальных рисков. Для реагирования на экстренные ситуации спасатели проверили готовность аварийных бригад, которые в случае подтоплений могут направить для борьбы со стихией в другие регионы.

Спасательные службы также провели специальные учения, моделируя возможные сценарии ухудшения погодных условий. В этих учениях были задействованы специализированные подразделения, которые отрабатывали навыки эвакуации населения, развертывания временных лагерей и оперативной ликвидации последствий наводнений.

Фото: МЧС РК

Область Абай: в зоне риска после снежной зимы

Наибольшее внимание уделено районам Урджар и Маканшы, где за зиму выпало вдвое больше осадков, чем в среднем по стране. Именно поэтому в регион отправились спасатели и военные подразделения, включая 75 человек и 9 единиц спецтехники с необходимым оборудованием. Работа идёт в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить безопасность людей.

Местные власти также организовали разъяснительную работу среди жителей, призывая к бдительности и готовности к возможным чрезвычайным ситуациям. Уже прошли встречи с населением, на которых обсуждали маршруты эвакуации, меры предосторожности и действия в случае наводнения.

Западно-Казахстанская область: профилактика ледовых заторов

В области активно ведётся вывоз снега, откачка талых вод и укрепление береговых линий. Специалисты выполняют ледорезные работы, бурение льда и контролируемые взрывы для предотвращения ледяных заторов. В районах Бәйтерек, Сырым и Каратобе осуществляется круглосуточное наблюдение за уровнем воды.

Помимо традиционных методов борьбы с паводками, внедряются современные технологии мониторинга, включая использование спутниковых снимков и дронов. Это позволяет в режиме реального времени отслеживать динамику паводковых вод и оперативно реагировать на изменения.

Костанайская область: не только техника, но и помощь людям

В микрорайоне Костанай-2 активно работает противопаводковый штаб, координирующий все работы. Помимо уборки снега, оказывается помощь социально уязвимым группам населения. Ведётся заготовка мешков с песком и инертными материалами для строительства защитных барьеров. Власти региона усилили контроль за состоянием гидротехнических сооружений, чтобы избежать возможных разрушений.

Дополнительно организованы пункты временного размещения для возможных эвакуированных. Они оснащены всем необходимым – от продовольственных запасов до медицинских пунктов, готовых оказать экстренную помощь пострадавшим.

Павлодарская область: вода под контролем

В регионе проводится мониторинг состояния водоемов и гидротехнических объектов. В районе Баянаула специалисты ДЧС оценивают плотины, а в Актогайском районе выполнено дноуглубление реки Талинка на 7,8 км. В городе Аксу сооружена защитная насыпь длиной 1971 метр, а в селе Жалаулы созданы котлованы для сбора талой воды общей вместимостью 200 тысяч кубометров.

Также проводится модернизация системы водоотведения, включая расширение существующих каналов и строительство новых объектов. Это позволит снизить нагрузку на критические участки и минимизировать риск затоплений.

Северо-Казахстанская область: укрепление берегов и дамб

В населённых пунктах Подгара и Тепличный уложено 1500 мешков с песком, а в области в целом использовано 1900 мешкотар. Дополнительно 180 метров береговой линии укреплены полипропиленовыми полотнами. Разрабатываются долгосрочные меры по повышению устойчивости населённых пунктов к паводкам, включая реконструкцию дамб и расширение водоотводных систем.

Армия и экстренные службы: форпост в борьбе с паводками

По данным Министерство обороны Казахстана, в стране для борьбы со стихией задействуют 7 тысяч военнослужащих и 500 единиц техники. Для мониторинга обстановки используются беспилотники, вертолёты и спецтехника. Военные подразделения готовы оперативно устанавливать понтонные мосты и плавающие транспортеры в случае подтоплений.

Фото: Минобороны РК

В Западно-Казахстанской области военнослужащие войсковой части 99250 разместили 300 мешков с песком вдоль реки Деркул. В Актобе курсанты и солдаты проводят очистку водоотводных каналов, а в Костанайской области военнослужащие помогают населению Аркалыка, где существует риск подтопления.

Также разрабатываются новые методики борьбы с паводками, включая использование инновационных материалов для укрепления дамб, а также внедрение автоматизированных систем контроля за уровнем воды в реках и водохранилищах.

Готовность к чрезвычайным ситуациям

Разработаны алгоритмы быстрого реагирования на обострение паводковой ситуации. В случае необходимости будет дополнительно выделено 1000 военнослужащих, 130 единиц техники и специальные противопаводковые габионы для защиты береговых линий.

Комплекс превентивных мер, проводимых в Казахстане, направлен на защиту граждан и минимизацию ущерба от паводков. Систематический мониторинг, инженерные работы, координация служб и мобилизация ресурсов позволяют снизить риски во время весеннего половодья. Власти продолжают совершенствовать методы защиты от наводнений, внедряя новые технологии и обучая специалистов для эффективной борьбы с природными угрозами.

Напомним, весной 2024 года Казахстан столкнулся с крупнейшим паводком за последние десятилетия. Затоплены были десятки населённых пунктов, эвакуированы более 100 тысяч человек. Пострадало свыше 15 тысяч домов, а сельскохозяйственные угодья на площади 20 тысяч гектаров оказались под водой.

Правительство выделило более 12 миллиардов тенге на ликвидацию последствий и поддержку пострадавших. В пострадавших районах было восстановлено свыше 80% разрушенных домов, обеспечено временное жильё для семей, лишившихся крова.

Эксперты отмечают, что этот опыт показал важность системного подхода к борьбе с паводками и необходимости внедрения современных технологий мониторинга и реагирования.