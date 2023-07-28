Большая вода: двое детей остались отрезанными от суши в Алматинской области

Фото: ДЧС Алматинской области

Двоим мальчикам потребовалась помощь спасателей в Алматинской области. Дети пошли погулять и из-за разлива реки не смогли вернуться домой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

"28 июля в 16:55 часов в дежурную часть ДЧС поступило сообщение о том, что в Рахатском сельском округе на островке около дач из-за подъёма уровня воды в реке Есик остались несовершеннолетние дети – мальчики 2011 и 2012 годов рождения", - сообщили в ведомстве.

На место происшествия выехали спасатели. Пожарный Руслан Алпысбаев перенёс на руках одного из мальчишек, второго подхватил водитель пожарной части №3 Багжан Оразымбетов.

В медицинской помощи дети не нуждались.

Сотрудники ДЧС просят не оставлять несовершеннолетних детей без присмотра.