Председатель Агентства по противодействию коррупции РК Асхат Жумагали заявил, что работа ведомства направлена на повышение благосостояния граждан и создание условий для жизни в стране, свободной от коррупции, передаёт BaigeNews.kz.

"Ещё раз повторю: эта работа проводится для того, чтобы нашим людям было хорошо жить. Главное — не то, где мы находимся сейчас, а в каком направлении движемся. И тот факт, что наши иностранные партнёры, составляющие рейтинги, отметили прогресс, уже многое значит", — подчеркнул Жумагали.

По его словам, антикоррупционная политика, обозначенная главой государства, приносит результаты и последовательно реализуется на практике.