  • 15 Февраля, 13:20
  • BAIGENEWS

Большая работа проводится для того, чтобы людям было хорошо жить — Асхат Жумагали

Глава Антикора заявил, что работа ведомства, прежде всего, направлена на повышение благосостояния граждан.

Сегодня, 12:43
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот с видео Сегодня, 12:43
Сегодня, 12:43
56
Фото: скриншот с видео

Председатель Агентства по противодействию коррупции РК Асхат Жумагали заявил, что работа ведомства направлена на повышение благосостояния граждан и создание условий для жизни в стране, свободной от коррупции, передаёт BaigeNews.kz.

"Ещё раз повторю: эта работа проводится для того, чтобы нашим людям было хорошо жить. Главное — не то, где мы находимся сейчас, а в каком направлении движемся. И тот факт, что наши иностранные партнёры, составляющие рейтинги, отметили прогресс, уже многое значит", — подчеркнул Жумагали.

По его словам, антикоррупционная политика, обозначенная главой государства, приносит результаты и последовательно реализуется на практике.

Самое читаемое

Наверх