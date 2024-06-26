Большая поддержка пострадавшим от паводка: семья из Костанайской области получила просторную квартиру

Семье из Костанайской области, пострадавшей от паводка, подарили просторную квартиру. Это стало возможным благодаря усилиям Общественного фонда "Республиканский фонд Ассамблеи народа Казахстана" в рамках гуманитарного центра "Жомарт Жан", передаёт BaigeNews.kz.

По словам его руководителя Рафика Мирзоева, общественная организация продолжает активно помогать пострадавшим от сильного половодья гражданам, поскольку многие оказались в сложной жизненной ситуации.

Попавших в беду людей роднит, пожалуй, одно - их проблемы решены в кратчайшие сроки. Сегодня ещё одна семья отпраздновала новоселье.

У Казовых четверо несовершеннолетних детей. После разгула стихии их дом не подлежал восстановлению. Общественный фонд приобрёл для многодетной семьи четырёхкомнатную квартиру в Аркалыке.

"До наводнения мы с детьми жили в арендованном доме, мечтая о собственном уголке. Паводок полностью разрушил нашу жизнь, и мы потеряли всё, включая временное жильё. Благодаря Ассамблее народа Казахстана теперь у нас есть надежда на новую счастливую жизнь в собственной квартире. До сих пор не могу поверить в это. Такое ощущение, что нахожусь во сне, - рассказала многодетная мать Айман Казова. - Благодарю наше правительство, Ассамблею народа Казахстана и акимат за оказанную помощь в это трудное для нас время".

Рафик Мирзоев подчеркнул: "Мы готовы продолжать помогать тем, кто нуждается в нашей поддержке, и делать всё возможное для восстановления нормальных жизненных условий для пострадавших семей".

Напомним, в Аркалыке ведётся строительство нового 50-квартирного "умного" дома для семей, потерявших жильё во время весеннего паводка.